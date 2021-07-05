قبل عيد الأضحى.. حملات مكثفة لبيطري المنيا على محلات الجزارة المخالفة

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا 4 حملات تفتيشية على أسواق عرض وبيع اللحوم بالتعاون مع الجهات المعنية بـ 3 مراكز (ديرمواس - مغاغة - سمالوط).

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري ، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت ٨ محاضر، منها محضرين بإجمالى وزن 39.950 كيلو جرام لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى ، و تحرير 6 محاضر بإجمالى وزن 17.500 كيلو جرام لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأكد مدير الطب البيطرى على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا لتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى.