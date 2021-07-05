بـ 3 صواريخ كاتيوشا.. استهداف قاعدة عين الأسد في العراق

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وحسب قناة "السومرية نيوز" العراقية، قال المصدر، إن "3 صواريخ من نوع كاتيوشا استهدفت محيط قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في الأنبار".

وأشار المصدر العراقي، إلى عدم وقوع إصابات جراء الاستهداف.

التواجد الأمريكي

وذكرت مصادر لقناة "العربية"، أن الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد سقطت بعيدا عن التواجد الأمريكي.

فيما أكد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش النبأ، قائلا إن 3 صواريخ سقطت بمحيط قاعدة عين الأسد بالعراق ولا إصابات جرائه.