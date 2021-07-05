عالم فلك كويتي: درجة الحرارة بالكويت وصلت فى الشمس إلى 70 درجة

قال عالم الفلك عادل السعدون خبير الأرصاد الجوية، خلال الأسبوع الماضى، كنا نعانى من موجة حرارية عالية، أعلى من يونيو، ووصلت درجات الحرارة إلى 54 درجة مئوية، وهذه الموجة ليس بالكويت فقط، ولكن في كندا وصلت درجة الحرارة 50، وهو رقم قياسى لهم، وهذه الموجة عامة للكرة الأرضية، ولكن اليوم وصلنا إلى 47 درجة، وفى الشمس وصلت 70 درجة .

وأضاف سعدون خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، هناك مدن في الكويت تصل إلى درجات حرارة عالية، بسبب جبال إيرانية، تمنع الهواء البارد الذى يأتي من روسيا، والكويت هي أول دولة خليجية تتأثر.

وتابع سعدون، هذا العام كسرنا أرقام قياسية في درجات الحرارة، فدائما ندخل إلى 50 درجة في شهر يوليو، وليس يونيو، وبالتالي ما حدث في الكويت من طقس حار، لم يحدث من 70 عاما.

الأرصاد الجوية في الكويت



أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت أن البلاد تتأثر بموجة حر غير مسبوقة، أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق اليوم الجمعة، إلى أكثر من 50 درجة مئوية، حيث سجلت الجهراء درجة حرارة قياسية أمس الخميس بلغت 53.5 درجة.

وقال عبدالعزيز القراوي، مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة إن منطقة الجهراء سجلت درجة حرارة قياسية أمس الخميس بلغت 53.5 درجة، في حين يتوقع أن تنتهي هذه الموجة اليوم الجمعة وتعاود درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية ابتداء من يوم غد السبت، وفقا لوكالة أنباء الكويت.

وتوقع المسؤول الكويتي أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال الأيام المقبلة بين 47 و49 درجة مئوية.



وأضاف أن مقياس درجة الحرارة التي يتم تسجيلها والإعلان عنها يتم أذها في الظل، أما بخصوص درجة الحرارة تحت اشعة الشمس فإن إدارة الأرصاد الجوية لا تستخدم هذه المقاييس ولكن يمكن قراءاتها من اجهزة السيارات وغيرها من الأجهزة الأخرى.

وتتراوح درجة الحرارة تحت آشعة الشمس في الكويت خلال اليوم ما بين 65 و70 درجة مئوية، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

ويشير القراوي إلى أن قراءات وتسجيل درجة الحرارة تؤخذ عالميا وفق آلية موحدة وهي قياس درجة حرارة الهواء في الظل.

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن المسئول في إدارة الأرصاد الجوية في الكويت عبد العزيز القراوي، بأن "درجة الحرارة تحت أشعة الشمس تراوحت، أمس الجمعة، بين 65 و70 درجة مئوية" وصلت حد الغليان.

وذكرت الصحيفة بحسب المسئول الكويتي أن "درجة الحرارة وصلت خلال الأيام الماضية إلى 53.5 درجة مئوية في الظل في بعض مناطق الكويت".

وابان القراوي أن "قراءات وتسجيل درجة الحرارة تؤخذ عالميا وفق آلية موحدة، وهي قياس درجة حرارة الهواء في الظل".