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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمبادرة الإحلال.. ارتفاع أسعار هيونداي أكسنت RB

هيونداي أكسنت RB
هيونداي أكسنت RB موديل 2022

أعلنت وزارة المالية عن زيادة جديدة في أسعار السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2022، المشاركة في مبادرة الإحلال والتجديد الخاصة بتبديل السيارات التى مر على صنعها 20 عاما وتحويلها للطاقة النظيفة.


وأوضحت وزارة المالية أن قسمة الزيادة السعرية التى حلت على السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2022، التى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان، تتراوح بين 6300 جنيه و7000 جنيه على حسب الفئة السعرية لها.


وتستمد السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2022، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وتحتوى السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2022، على عدد من التجهيزات والكماليات، من بينها نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للإمالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، وجنوط 14 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فاميه خلفي، وريموت كنترول.


بالإضافة إلى وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية للفئة الثالثة، وجهاز تحديد المسافة الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة للفئة الرابعة.

 

الأسعار الجديدة

أما عن أسعار السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2022 الجديدة داخل مبادرة الإحلال:
- الفئة الأولى كانت بسعر 189,585 ألف جنيه، وأصبحت بسعر 195.885 ألف جنيه.
- الفئة الثانية كانت بسعر 198.650 ألف جنيه، وأصبحت بسعر 205.650 ألف جنيه.
- الفئة الثالثة كانت بسعر 204.650 ألف جنيه، وأصبحت بسعر 211.650 ألف جنيه.
- الفئة الرابعة بسعر 221.650 ألف جنيه بدون أى زيادة.
- الفئة الخامسة كانت بسعر 224.650 ألف جنيه، وأصبحت بسعر 231.650 ألف جنيه.

هيونداى اكسنت مبادرة الاحلال وزارة المالية السيدان السيارات

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