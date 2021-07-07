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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما أفضل الصدقات للمتوفى؟ دار الإفتاء تجيب

الدعاء للميت
الدعاء للميت

ما أفضل الصدقات للمتوفى؟

 ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية،  يقول  "أنهى أنفع للمتوفى ، أعمل رحمة وأوزعها ولا أعطى مالا لشخص محتاج؟

وأجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا إن هناك قاعدة تقول "الإنسان مقدم على كل شئ،" منوها بأن السائل لو كان يعرف شخصا معينا محتاج فعلا للمال والصدقة فهو أولى من التوزيع وهو أنفع للمتوفى.

أفضل الصدقات للمتوفي

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل ما ينفع الناس من صدقات سينفع الميت، والصدقات كثيرة سواء توصيل المياه للفقراء وبناء المستشفيات، وبناء دور للأيتام، والمعاهد، والمدارس أيضا تدخل في الصدقات التي تنفع الميت.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية خلال إجابته على سؤال " أفضل الصدقات للمتوفي" أن الذين لايستطيعون شراء العلاج  تجوز عليهم الصدقة.

أفضل الصدقات للميت


وقال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أفضل صدقة يقدمها الوالد لوالده المتوفي، أن يساعد في تعليم إنسان، لأنها تجمع الصدقة والخير والعلم النافع.

وأضاف الورداني خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: ورد في ذلك حديث أبي هريرة يقول النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

وتابع: في الحديث فضل الولد الصالح حيث إنه مِن عمل والده إذا أحسن تربيته، ففيه الحث على تربية الأولاد الصالحين؛ فهم الذين ينفعون والديهم في الآخرة، ومِن نفعهم أنهم يدعون لهم. 

الأربعين للميت

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يوجد في الشرع ما يٌلزم الإنسان بإقامة الأربعين وذكرى تأبين الميت، مشيرًا إلى أنه لا يحرم الاجتماع بعد وفاة الميت بـ40 يومًا أو قبله أو بعده، والدعاء له وقراءة القرآن ووهب مثل ثوابه إلى الميت.

وأضاف«شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل ينتفع الميت بإقامة الأربعين؟ أن الميت ينتفع عمومًا بالأعمال الصالحة التي يفعلها الأحياء ويهدون مثل ثوابها للميت، لافتًا إلى أنه لا يشترط الالتزام بيوم الأربعين أو القول بأنه أفضل من غيره بقوله: «الميت لا ينتفع بالأيام، الميت ينتفع بالأعمال».
 

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