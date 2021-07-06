عبد الغني محمد: نلعب على قلب رجل واحد ونأمل في المربع الذهبي

كشف عبدالغني محمد لاعب الاتحاد السكندري، عن سبب تألقه في لقاء أمس أمام نادي الإسماعيلي وأحرز هدف الفوز في الوقت القاتل .

وقال عبد الغني محمد، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" أهدي الهدف لوالدي ووالدتي لأنهما الداعمان الأكبر لي في الكرة"، موجها الشكر للجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن على منحه الثقة .

ووجه عبد الغني محمد الشكر لجماهير الاتحاد السكندري التي تساند الفريق في كافة المباريات التي يخوضها داخل وخارج الإسكندرية ".

وأكمل:" الاتحاد مفيهوش لاعب أساسيا وآخر احتياطي نلعب على قلب رجل واحد وهذا الفوز يمنحنا أريحية كبيرة للاستعداد في فترة التوقف لاستكمال المسيرة التي نقدمها ".

وأكد عبد الغني الفريق يقدمون كافة مالديهم من أجل التواجد في المربع الذهبي وإسعاد جماهير سيد البلد

ومنح حسام حسن لاعبي الفرق 5 أيام راحة سلبية استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة ببطولة الدوري المصري .

وحقق فريق الاتحاد، فوزا قاتلا علي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسماعيلية فى الجولة الـ28 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الاتحاد، التهديف فى الدقيقة 65 عن طريق خالد قمر من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وأدرك الاسماعيلي الهدف التعادل فى الدقيقة 77 عن طريق آري بابل من ركلة جزاء بعد تدخل الفار.

ونجح الاتحاد السكندري فى إحراز الهدف الثاني فى الوقت القاتل عن طريق عبدالغني محمد من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وبدأ الفريقان باللعب الهادئ من حيث التمريرات القصيرة فى وسط الملعب.

وجاءت كرة مقوسة من مخالفة من الطرف الأيمن عن طريق صبري رحيل أبعدها محمد فوزي حارس مرمى الاسماعيلي فى الدقيقة 5.

ونفذت كرة عرضية أرضية من الطرف الأيسر عن طريق محمد صادق الى شكري نجيب سددها قوية ارتطمت بالمدافع فى الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 26 ، سدد شكري نجيب كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الاتحاد السكندري.

وأهدر الاسماعيلي هدفا محققا فى الدقيقة 39 ، بعد تمريرة رائعة من شكري نجيب إلى فخر الدين بن يوسف يسار منطقة الجزاء، وأرسل كرة عرضية أرضية مرت من أمام شيلونجو بطريقه غريبة.

وبهذه النتيجة يقفزالاتحاد السكندري، إلي المربع الذهبي فى المركز الرابع برصيد 41 نقطة بينما تجمد الاسماعيلي فى المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

ولعب إيهاب جلال من قبل 12 مباراة أمام حسام حسن فى تاريخ مبارياتهما معا فى مشوارهما التدريبي، فاز إيهاب جلال فى 7 مباريات وتعادل المدربان معا فى 3 مباريات، وفاز حسام حسن فى مباراتين فقط.

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