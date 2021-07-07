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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لاتهامه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية في الأزبكية.

 

البداية عندما، تبلغ لقسم شرطة الأزبكية من مسئول بإحدى النقابات الكائنة بدائرة القسم بحضور أحد الأشخاص للنقابة محل عمله لرغبته فى إستخراج كارنيه النقابة وبحوزته 2 شهادة تفيد حصوله على  درجة بكالوريوس "مزورين".

 

 بالانتقال تبين أنه أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

 

و بمواجهته أقر بتحصله على الشهادات المزورة من أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية،  مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة مقابل مبلغ مالى .

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال تواجده بالشقة سكنه ، وعُثر بداخلها على (عدد من المستندات والشهادات والعلامات المائية منسوب صدورها للعديد من الجهات وجميعها مزورة – أكلاشيهات منسوب صدورها لعدة جهات وأشخاص وجميعهم مقلدين - أجهزة كمبيوتر تحوى ملفات لمجموعة من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة - فلاشة "تحوى كمية من المحررات الرسمية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة – أجهزة "إسكانر - مكبس - ماكينة تجفيف" - مجموعة من الأوراق البلاستيكية تستخدم فى طباعة وتغليف الكارنيهات المزورة ).

 

وإعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى إصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائه مقابل تحصله علي مبالغ مالية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية ، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على عنصر إجرامى بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية في الأزبكية.

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