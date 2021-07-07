حريق ضخم يلتهم أكثر من 100 حيوان من الحيوانات النادرة

كـ مشهد من فيلم رعب، اندلع حريق ضخم ومرعب في مزرعة خاصة متصلة بـ حديقة حيوان "مالدن بروميناد" لـ الحيوانات الأليفة، تسبب في مقتل أكثر من 100 حيوان من الحيوانات النادرة.

وصف مدير حديقة الحيوان الحزين ، مشهد الحريق الهائل بأنه مثل فيلم رعب حيث ماتت حيوانات نادرة، بما في ذلك سلحفاة عملاقة وأرماديلو، في مزرعة إنقاذ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

فيما يعتقد أن الحريق وقع الحريق بسبب عطل كهربائي، في حظيرة خاصة في شبه جزيرة دينجي، بدلاً من حديقة الحيوانات الشقيقة في مالدون بروميناد ، أيضًا في إسيكس.

كشف "كريج ويليامز" مدير المزرعة لإنقاذ الحيوانات، كيف هرع الموظفون من نومهم بعد منتصف ليل الاثنين لإنقاذ 30 حيوانًا من المبنى بينما كان رجال الإطفاء يتعاملون مع الحريق.

بشكل مأساوي ، أودى الحريق بحياة أكثر من 100 من بين 250 حيوانًا تم إيواؤها داخل الحظيرة وخارجها ، والتي وصفها الموظفون بأنها "خسارة لا يمكن تعويضها'.

قال ويليامز ، 41 عامًا: "تبدو الحظيرة وكأنها مشهد من فيلم رعب. لقد ذهب كل شيء"، فقد تم نقل ما يقرب من 100 رأس من الحيوانات التي نجت من الحريق إلى مأوى للطوارئ.