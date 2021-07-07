إكرامي: لو انتقل رمضان صبحي للزمالك سأذبحه

إكرامي : مش هحب النادي الأهلي أكثر من عيالي

قال إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، لن ينتقل للزمالك، مشيراً الى أنه في تلك الحالة سيتحكم في مصيره.

وأضاف إكرامي في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" "لقد صرحت من قبل، أريد أن يفوز الأهلي ولا تسكن الأهداف شباك نجلي شريف، كيف يحدث هذا لا أعلم، معادلة صعبة جداً بالطبع، كنت أثق أن شباك الأهلي لن تستقبل هدفاً ثانياً من بيراميدز، وكنت في حالة صدمة بعد هدف التعادل".

وأكمل "لن أحب أحد أكثر من أبنائي، رمضان صبحي حالياً هو إبني، وبالتالي أحب أبنائي أكثر من أي حد، وبالطبع أكثر من الأهلي، عندما لا يتعلق الأمر بأبنائي فالأهلي هو حياتي، هل يمكن أن أحب الأهلي أو بيراميدز أكثر منهم؟، لو قلت غير ذلك لظن أي شخص أنني مجنون".

وشدد "هناك فارق كبير بين أبنائي وكيان النادي الأهلي، فالأهلي كيان كبير سواء كنت متواجداً داخله أو لا، هذا الكيان هو من صنعنا، لكن أبنائي أمر أخر بكل تأكيد".

إكرامي : لوانتقل رمضان صبحي للزمالك سأذبحه

وعاد ليؤكد "أقسم بالله العظيم، رمضان صبحي لم يتحدث معي في أي أمر يخص انتقاله لبيراميدز".

ورداً عن ماذا لو انتقل رمضان صبحي لنادي الزمالك، قال إكرامي "سأذبحه".

وواصل "رمضان صبحي إبني، وفي تلك الحالة سأتحكم في مصيره بالطبع، رمضان صبحي وشريف إكرامي لن يلعب أي منهما للزمالك، هذا لا يجوز في عائلة إكرامي".

وأضاف "هل يجوز أن حازم إمام، نجل حماده إمام أن يلعب للأهلي وقت كان لاعباً؟، بالطبع لا، وبالتالي ما ينطبق عليه ينطبق على شريف إكرامي ورمضان صبحي، مع كامل إحترامي لكيان الزمالك الكبير والعريق ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك".

وتابع "رمضان صبحي زوج إبنتي والذي تربي داخل جدران الأهلي يلعب في الزمالك؟، كيف يحدث هذا؟، ومن الذي يقول أنه منتمي للزمالك؟، هل يُعقل هذا الكلام، لقد سبق وصرح شخص ما ينشر فيديوهات عبر المواقع بأن رمضان صبحي وقع للزمالك وذلك كان العام الماضي، وقلت وقتها لن يحدث".

واختتم "لو تفاوض مع الزمالك دون علمي، هو حر بالتأكيد، لكن بالطبع سوف يخسرني، سوف يخسر قلب يحبه، لن يكون مجرد حزن، وبالتأكيد لن أقاطعه، لكن ما أريد تأكيده، رمضان صبحي معجون بحب الأهلي".