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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المتعافون من فيروس كورونا يذهبون للمستشفى مرة أخرى خلال 6 أشهر

صدى البلد

لن يقف الأمر على حد الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد فحسب بل يصل إلى حد العرضة لـ الإصابة بأمراض أخرى، فقد توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين عانوا من حالات خطيرة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هم أكثر عرضة بمرتين لدخول المستشفى بسبب مرض في المستقبل.

نظر الباحثون في جامعة فلوريدا في بيانات أكثر من 10000 مريض زاروا نظام المستشفى لديهم مع أعراض المرض مثل السعال أو الحمى أو ضيق التنفس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ووجدوا أنه في غضون ستة أشهر من التعافي  كان احتمال دخول أولئك الذين حاربوا نوبات شديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ضعف احتمالية دخول الآخرين إلى المستشفى مرة أخرى.

وقال الدكتور "آرتش ماينوس"، الباحث الرئيسي في الدراسة والأستاذ في UF Health :" إن الأشخاص الذين يتعافون من كورونا في المستشفى هم أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى لاحقًا لشيء آخر من المحتمل أن يكون من مضاعفات كوفيد-19".

بعبارة أخرى ، تزداد مخاطر تعرضك لنتائج سيئة أخرى بخلاف فيروس كورونا بعد التعافي.

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وقد استخدم الباحثون السجلات الصحية للعثور على دخول المستشفى في المستقبل للأشخاص المشمولين في الدراسة، وبالبحث توصلوا إلى أن بعد 100 يوم من الزيارة الأولية للمستشفى، كان حوالي 30 بالمائة من الأشخاص الذين يعانون من حالة خطيرة من كورونا قد وجدوا بالعودة إلى المستشفى ، مقارنة بحوالي 15 بالمائة من أولئك الذين كانت نتائجهم سلبية أو كانت لديهم حالة كوفيد-19 خفيفة.

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