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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تأكيد قصة الحب .. هاندا ارتشيل تتلقى بوكيه ورد من كرم بورسين

هاندا ارتشيل
هاندا ارتشيل

نشرت الفنانة التركية هاندا ارتشيل صورة جديدة لها و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت هاندا ارتشيل في الصورة و هي تحمل بوكيه ورد أرسله لها كرم بورسين ليؤكد على ما يتردد بأنهما يعيشان قصة حب، وقد أثارت الصورة إعجاب كل محبيهم.

وعلقت هاندا ارتشيل قائلة :" what a beautiful morning “ 

يشار إلى أن هاندا أرتشيل وكرم بورسين، قدما سويًا مسلسل أنت أطرق بابي، حيث قدمت دور "أيدا "، التي تقع في حب "سركان"، ويقعا في مغامرات كثيرة جدًا بشكل طريف.

وعلى الرغم من نفي الثنائي سابقًا لوجود علاقة عاطفية تجمع بينهما مشيرين إلى أن كل ما يجمعهما هو صداقة بدأت خلال تصويرهما مسلسل  “أنت اطرق بابي” إلا أن الإشارات من رحلة المالديف التي قضاها سويًا كانت تشير إلى عكس ذلك.

وبدأت الشكوك تزداد من المتابعين بعد أن نشر أحد المعجبين صورة التقطت لهما عند عودتهما من المالديف وهما يدا بيد في المطار .

يذكر أيضا أن كل منهما نشر صورا عبر حساباتهما الخاصة من رحلة المالديف وهو الأمر الذي آثار الجدل و التساؤلات الكثيرة عن سبب سفرهما معا بعد انتهاء المسلسل إن لم يكن بينهما أي علاقة.

يذكر أنه بدأ عرض الموسم الثاني من مسلسل " انت اطرق بابي " و ذلك بعد تحقيق الجزء الأول نجاحا  كبيرا منذ عرضه.

وتشهد أحداث العمل في الموسم الثاني مرور فترة زمنية مدتها خمس سنوات ، كما ظهر في الإعلان الرسمي للعمل، وطفلة تسأل بطلة المسلسل هاندا ارتشيل: "أمي هل هذا أبي ؟"، وهو الأمر الذي أثار الجدل من الجمهور ، حيث ذكر البعض أن إيدا وسيركان سيفترقان وتكون إيدا حامل دون أن تخبره .

 

جدير بالذكر أن مسلسل " أنت أطرق بابي " يتحدث عن قصة إيدا يلديز ، وهي فتاة طموحة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية ، وتطمح بأن تحوز على شهادة هندسة مناظر طبيعية معترف بها في الوسط الهندسي ، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات ، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج ، إلا أن إيدا لا تتوقف في حياتها وتسعى إلى تطويرها رغم ذلك.

هاندا ارتشيل صورة جديدة انت اطرق بابي المالديف كرم بورسين انستجرام الفن تركي

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