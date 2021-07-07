الشرطة الروسية تقبض على مجهول احتجز رهائن داخل مصرف بمدينة تيومين

أعلنت هيئة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، أن شخصًا مجهولا، احتجز بعض الرهائن داخل مصرف "سبير بنك" في مدينة تيومين الروسية.

وقال شهود عيان لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن الشخص المجهول كان يحتجز الرهائن في الدور الأول من المبنى المكون من 5 أدوار.

وقالت الشرطة الروسية، إنها تمكنت من القبض على محتجز الرهائن، الذي طلب في وقت سابق نقودًا للإفراج عنهم.

وكانت الشرطة الروسية أجلت نحو 50 شخصًا من منازلهم بالقرب من البنك، بعد تهديد الخاطف بأنه يحمل شيئًا خطيرًا في حقيبته.