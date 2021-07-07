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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد النبوي يخطف الأنظار على إنستجرام

خالد النبوي
خالد النبوي

شارك الفنان خالد النبوي جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وعلق خالد النبوي على الصورة قائلا: "صباح الفل".


وينتظر خالد النبوي عرض فيلمه الجديد "أهل الكهف" بطولة غادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفى وخالد الصاوي ومصطفى فهمي وبيومي فؤاد وأحمد فواد سليم وصبري فواز وهاجر أحمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفه وإنتاج وليد منصور. 

 

ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظرًا لكم النجوم الذي يشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد على أعلى مستوى، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل في كل بلدان العالم. 

خالد النبوى انستجرام أهل الكهف لندن موسم عيد الأضحى

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