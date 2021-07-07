هل قامت قناة السويس بعملية تطوير بالممر الملاحي بسبب أزمة السفينة الجانحة؟.. أسامة ربيع يرد

قناة السويس

أجاب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن سؤال أنه لولا أزمة السفينة الجانحة لما كان سيحدث تطوير فى الممر الملاحي أو التكريك بقناة السويس، قائلا: “السؤال دا مش صحيح.. لأن عملية التكريك جاءت فى خطة الهيئة الإستراتيجية لعام 2023 التى تم عرضها للرئيس عبد الفتاح السيسي” .



وأضاف "ربيع"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم تقديم تلك الخطة والاستراتيجية، حيث أن الكراكة مهاب مميش جاءت قبل موعدها، موضحا أن الخطط الخاصة بالهيئة كانت موجودة بالفعل.

وتابع ان هناك دروسا كثيرة تم الاستفادة منها في هذه الأزمة، مثل تطوير معدات الإنقاذ، لافتا إلى أنه لا توجد أى مخاوف لتلوث المياه، حيث يتم عقد الكثير من الاختبارات على تلك المياه.