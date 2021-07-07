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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر تقييم مونتريال المعرفي MoCA

الضغط يزداد على بايدن.. مطالب بفحص قواه العقلية

بايدن
بايدن

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن المزيد من المخاوف بشأن لياقته العقلية بعد أن بدا مرتبكًا وغير قادر على إعطاء إجابة متماسكة ، خلال تبادل حديث مع أحد الصحفيين في ذا ديلي اكسبريس.

لم يسمح بايدن للصحفي بإنهاء سؤاله ، قبل الرد بأن المخابرات الأمريكية ليست متأكدة مما إذا كانت موسكو قد أمرت بالاختراق، وقال "لسنا متأكدين من أنهم الروس"، و"لهذا السبب تأخرت في النزول من الطائرة".

تابع قبل أن يقطع نفسه: "سأكون في وضع أفضل لأتحدث إليكم عن ذلك ...".

ثم شرع الرئيس الأمريكي في التحسس في جيوبه للحصول على بعض الملاحظات لمساعدته في الإجابة على السؤال البسيط.

بعد توقف للحظة ، تمكن الرئيس الأمريكي أخيرًا من إعطاء إجابة متماسكة ، قائلاً: "لقد وجهت مجتمع الاستخبارات لإعطائي نظرة عميقة على ما حدث.سأعرف غدًا أفضل".

في الشهر الماضي ، بدأ بايدن زيارته إلى المملكة المتحدة بزلة محرجة ، حيث أشار إلى سلاح الجو الملكي باسم "RFA" في خطاب رئيسي.

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تم حث بايدن على إجراء "اختبار معرفي" من قبل طبيب البيت الأبيض السابق الذي يشعر بالقلق بشأن سلوكه.

دفع المشهد العضو الجمهوري في مجلس النواب روني جاكسون إلى مطالبة  بايدن  بإجراء اختبار لمعرفة لياقته المعرفية.

عمل جاكسون سابقًا كطبيب في البيت الأبيض لدونالد ترامب.

ويطالب الطبيب بايدن بإجراء نفس الاختبار المعرفي الذي اجتازه ترامب عندما كان في الخامسة والسبعين من عمره.


ويسمى الاختبار المعني بتقييم مونتريال المعرفي (MoCA) لاختبار ضعف الذاكرة والخرف والأمراض المحتملة الأخرى.

ظهر جاكسون على قناة فوكس نيوز مساء السبت وقال في إشارة إلى بايدن: "أعتقد أنه يظهر كل يوم أن هناك شيئًا ما يحدث. لست بحاجة إلى أن تكون طبيباً لتدرك ذلك وترى أن هناك شيئاً ما يثير القلق".

تعرضت أمريكا الأسبوع الماضي لهجوم "هائل" لبرامج اختراق سيبرانية ، أثر على حوالي 200 شركة في البلاد. 


قالت شركة الأمن هانتريس لابس، يوم الجمعة الماضي إنها تعتقد أن عصابة الهاكرز  ريفل رانسوموار، المرتبطة بروسيا هي المسؤولة عن الهجوم.

بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن هائل لياقته العقلية المخابرات الأمريكية الروس روني جاكسون اختبار معرفي تقييم مونتريال المعرفي MoCA

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