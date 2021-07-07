محافظ أسوان يكرم طالبة بالشهادة الإعدادية لتميزها رغم ظروفها الأسرية

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكريم الطالبة نعمة منتصر من ذوى الاحتياجات الخاصة، ضمن احتفالية تكريم قائمة الشرف لأوائل الشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، رغم عدم حصولها على الدرجة النهائية ولكن تقديرا لجهودها فى العام الدراسى.

وأثناء تكريم الطلاب المتفوقين فى الاحتفالية كرم المحافظ الطالبة نعمة لحرصها على النجاح والتفوق رغم ظروفها الأسرية، ودعاها المحافظ للحضور إلى خشبة المسرح لإستلام التكريم، وهو ما قابله الحضور بالتصفيق والزغاريد ، وسط دموع وفرحة الطالبة المكرمة.

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ووجهت الطالبة الشكر لمحافظ أسوان على رعايته واهتمامه بها وبأسرتها رغم ما يعانوه من ظروف أسرية صعبة وإصرارهم على الكفاح رغم أنها ووالدتها من ذوى الاحتياجات، مؤكدة أنها ستذهب مع اللواء أشرف عطية أينما ذهب فى إشارة لحبها للمحافظ.

وكرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أوائل الشهادة الإعدادية من الطلاب المتفوقين ضمن قائمة الشرف التى أعدتها محافظة أسوان بعد حصول 424 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية.

وسلم محافظ أسوان خلال حفل التكريم الطلاب المتفوقين وعددهم 50 طالباً وطالبة شهادات تقدير وميدالية التفوق من المحافظة ومكافأة مالية قدرها ألف جنيه ، ومنح الـ 40 طالب وطالبة اللاحقين للعشر الأوائل فى الترتيب شهادات تقدير وميدالية التفوق وذلك تقديراً لتفوقهم.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اختتم زيارته إلى محافظة أسوان، بجولة رافقه خلالها الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك لمتابعة أعمال تطوير ميدان المحطة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء أشرف عطية، حول الأعمال، حيث أشار إلى أن تلك الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة الميدان بشكل شامل، من خلال تحديث البنية التحتية وتنفيذ ارضيات الميدان من الجرانيت والشوارع من البازلت، فضلاً عن إنشاء ٢ جراج سطحي بسعة ٢٠٠ سيارة، و٢٤ برجولة خشبية، ودورات مياه، ونافورة على هيئة ٤ أقواس، مضيفاً أنه تم وضع النصب التذكاري لشهداء الجيش والشرطة والجيش الأبيض، وأربعة تماثيل لشخصيات قيادية، كما تم إنشاء 2 مول يضمان 32 محلا تجاريا بميدان المحطة.