سيناء الخضراء في الذكرى الثامنة لـ 30 يونيو.. افتتاح المرحلة الثانية من المزرعة النموذجية في الطور.. وتوصيل التيار الكهربي لتجمع أبو حجاب بقرية الوادي

افتتاح مشروعات تنموية في عمق الوديان الجبلية بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه

سيناء الخضراء في الذكرى الثامنة من ثورة 30 يونيو

افتتاح المرحلة الثانية من المزرعة النموذجية بطور سيناء

توصيل التيار الكهربي لتجمع أبو حجاب بقرية الوادي بطور سيناء

افتتاح مشروع حماية هضبة أم السيد بشرم الشيخ من أخطار الانهيار

امتدت يد العمران والمشروعات الزراعية بعد مرور ٨ سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة لعمق الصحاري والوديان الجبلية، لتصبح سيناء خضراء مشروعات تنموية شملت مناطق صحراوية عديدة، أصبحت حدائق ومزارع للتنمية المستدامة لتوفير التوطين والاستقرار لسكان الوديان الجبلية من بدو القبائل البدوية.



وفي الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو، قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، والمهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء والقناة بافتتاح المرحلة الثانية من المزرعة النموذجية بطور سيناء (مركز 30/ 6).



والمشروع من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهو عبارة عن 2 صوبة مالتي سبان مساحة الصوبة 1 فدان، العروة الحالية خيار، وعدد تكعيبة عنب مساحة التكعيبة الواحدة 5 فدان، وأحواض تخزين مياه استراتيجية يتم الاستفادة منها في الاستزراع السمكي (8 أحواض، بالإضافة لحوض خدمة) مساحة الحوض 5000 متر مربع، وبلغت تكلفة المشروع 30 مليون جنيه.

كما قام اللواء خالد فودة بافتتاح عملية توصيل التيار الكهربي لتجمع أبو حجاب بقرية الوادى بطور سيناء، بتكلفة 8 ملايين جنيه.



والمشروع من تنفيذ الشركة الدولية للنظم الإلكترونية والكهربائية، وهو عبارة عن كشك كامل بالمحول قدرة 3000 ك. ف، وتفريعات جهد متوسط بعدد 147 عمود جهد متوسط بطول 11 كم، و40 عمود جهد منخفض، وكابلات جهد متوسط، وكابلات جهد منخفض، وعداية بالدفع النفقى.



وافتتاح إنشاء ورصف طريق الوادي الرئيسي ( الجزارين) بقرية الوادى بطور سيناء، والطريق بطول 2.2 كم وعرض 7 أمتار تنفيذ الإنتاج الحربي بتكلفة 4 ملايين جنيه ضمن الخطة التنمية الشاملة لوديان المحافظة.



وافتتاح إنشاء ورصف طريق يربط بين مدينة طور سيناء وتجمعي ميعر والشيخ موسى بطول 25 كم بتكلفة 78.5 مليون جنيه، والطريق بطول 25 كم وعرض 7 أمتار ضمن الخطة التنمية الشاملة لوديان المحافظة.



شهد الافتتاح أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس حازم يوسف مدير منطقة تعمير جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام، والنائبان سيد عوض، وحميد أبو بريك عضوا مجلس النواب، والمهندس محمد السكري مستشار جهاز التعمير لاستصلاح الأراضى واللاند سكيب، ومشايخ وعواقل طور سيناء، وممثلو الجهاز التنفيذي.



وفي مدينة أبو رديس، تم افتتاح مزرعة عسل السدر بوادي مكتب بأبورديس، وتبلغ تكلفة المشروع 4 ملايين جنيه.



وتم افتتاح 2 بئر مياه بوادي مكتب أبورديس لإمداد الوادي لتوفير مياه الشرب للأهالي وتوفير شريان حياة في تلك التجمعات البدوية البعيدة.



كما تم افتتاح عملية إنشاء خط جهد متوسط بطول 7 كم مع تدعيم شبكة الجهد المنخفض بتجمع النسرين.



والمشروع عبارة عن 2 محول معلق قدرة 100 ك. ف. أ ج 22 خط هوائي جهد متوسط شامل الأعمدة والعوازل والموصلات بطول 6900 م. ط، و4 سكينة فصل وتوصيل، وكابلات جهد منخفض بطول إجمالي 670 م. ط، بـ 70 عمود جهد منخفض شامل العوازل والموصلات والكشافات بتكلفة 5.5 مليون جنيه.



المشروع من تنفيذ جهاز الخدمة الوطنية وإشراف الجهاز المركزي للتعمير، وهو عبارة عن 400 خلية نحل، و900 شجرة سدر مزروعة علي مساحة 9 فدادين، وحوض تخزين مياه استراتيجي سعة 300 متر مكعب، بئر مياه طاقة 30 مترا مكعبا/ ساعة.

افتتاح المزرعة النموذجية بتجمع النسرين بأبو رديس

جدير بالذكر أن المزرعة تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إشراف الجهاز التنفيذي للتعمير، والمزرعة تبلغ مساحتها 24 فدانا وتنتج “ليمون، جوافة، تين، مشمش، مانجو”، وتشمل زراعات مكشوفة وحظيرة أغنام، بالاضافة إلى 15 صوبة على مساحة 1.5 فدان والعروة الحالية فلفل الوان، بالإضافة لـ 500 نخلة بارحي على مساحة 6 فدادين، وحوض تخزين مياه استراتيجي يتم الاستفادة منه في الاستزراع السمكي، وبئر مياه طاقة 30 مترا مكعبا في ساعة المشروع بتكلفة 7 ملايين جنيه.



وفي مدينة شرم الشيخ، تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع حماية هضبة أم السيد بشرم الشيخ من أخطار الانهيار، وتضم أربعة قطاعات هي الباتروس ومجلس المدينة وعايدة والفنار.



جدير بالذكر أن هذا المشروع يعد من المشروعات الهامة بجنوب سيناء لما يمثله من أهمية كبرى بالنسبة للنشاط السياحي بمدينة السلام، حيث تشتمل أعمال الحماية على تسعة مناطق بمحيط الهضبة بإجمالي 12 كم بتكلفة 185 مليون جنيه، شملت الأعمال حماية الهضبة بالتدبيش وأعمال قطع بالمنشار الصخري، وأعمال تكسير يدوي للصخور واستخدام المسامير الصخرية، لتثبيت الصخور الآيلة للسقوط وكذلك استخدام الخرسانة المقذوفة.



وقال النائب محمد عوض السيد عضو مجلس النواب، إنه في عهد الرئيس السيسي شملت المشروعات التنموية كل ربوع جنوب سيناء وأصبحت لا توجد مشكلة في المياه بسبب إنشاء محطات التحلية وأعمال الحماية من السيول.



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