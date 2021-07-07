الجامع الأزهر يعلن قبول دفعات جديدة للدراسة في الأروقة الشرعية

أعلن الجامع الأزهر اليوم الأربعاء، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وصفحة الجامع الأزهر على فيسبوك عن فتح باب التقدم لالتحاق الدارسين بالأروقة الأزهرية التالية:

- رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات.

- رواق التجويد والقراءات بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات.

- رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر.



ومن المقرر أن تمتد فترة استقبال طلبات الالتحاق حتى ٧/٨/٢٠٢١م، وعلى الراغبين في الالتحاق التسجيل من هنا



ولمعرفة المزيد من المعلومات عن الأروقة الأزهرية يرجى زيارة صفحة الأروقة الأزهرية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا



بداية امتحانات الأروقة العلمية



وكانت امتحانات الأروقة العلمية بالجامع الأزهر الشريف، قد بدات الأحد الماضي، حيث عقدت امتحانات نهاية المستوى الأول من السلم التعليمي لرواق العلوم الشرعية والعربية ( دفعة ٢٠٢٠ /٢٠٢١م ) بكافة مراحله: التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية ( عقيدة – تفسير وحديث – فقه وأصوله - لغة عربية ).



وتفقد الامتحانات المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري فضيلة أ.د/ عبد المنعم فؤاد، ومدير عام الجامع الأزهر فضيلة الدكتور هاني عودة، وشارك في الإشراف عميد كلية أصول الدين بالقاهرة الدكتور عبد الفتاح العواري، والدكتور عبد الله عزب وكيل الكلية، وعدد من أساتذة جامعة الأزهر.

وجدير بالذكر أن الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية قرابة ( ٢٠٠٠) دارس ودارسة من مختلف الأعمار.



يأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على إتاحة العلم الشرعي لكافة فئات المجتمع بهدف بيان سماحة الإسلام وشريعته الغراء، والتصدي للأفكار الهدَّامة والتيارات المتطرفة التي هددت الأمن الفكري للمجتمع، وفي ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر للمحافظة على الأمن الفكرى في المجتمع، كما يتابع د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف سير الدراسة بالرواق الأزهري والامتحانات أولًا بأول.