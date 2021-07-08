عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد للتقديم ببرنامج المعلم المساعد للغة الأجنبية للطلاب المصريين.. الأسبوع المقبل

البحث العلمى
البحث العلمى

 


اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع هيئة فولبرايت مصر تم تعديل آخر موعد للتقديم على البرامج التالية:

- برنامج الطلاب المصريين 3 يوليو 2021

- برنامج المعلم المساعد للغة الأجنبية 13 يوليو  2021

ولمزيد من المعلومات عبر الرابط التالي:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/fullbright/?lang=ar

 

وكانت قد أعلنت الأكاديمية مؤشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار لشهر يونيو 2021
 والذي شهد 40,36% ارتفاع فى معدلات الإقبال على أقسام العلوم الأساسية بكليات العلوم في الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2020-2021، حيث ارتفع اجمالي عدد الطلاب المقبولين في قسمي الفيزياء والرياضيات بنسبة 40,36% مقارنة بالعام الجامعي 2019-2020. 
كما تقدمت مصر أربع مراكز فى مؤشر النشر العلمى الدولي طبقا لتقرير سيماجو(Scimago) واحتلت المرتبة 30 لأول مرة. 

وصرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي أن ذلك يرجع إلى الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم البحوث الأساسية وكليات العلوم الحكومية مثل مبادرات Science Up ومبادرة تدويل المجلات المحلية بأكاديمية البحث العلمى، ومنح دعم البحوث الأساسية ومراكز التميز العلمي بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتبنى المجلس الأعلى للجامعات سياسات تحفيزية وتوعوية بأهمية تخصصات العلوم الأساسية واستحداث العديد من البرامج البينية والمزدوجة مع تخصصات أخرى مثل رياضيات/إحصاء – رياضيات/فيزياء – رياضيات/علوم حاسب – رياضيات/فلك- إحصاء/علوم الحاسب – صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة – رياضة/فيزياء، كيمياء/فيزياء – فيزياء/علوم الحاسب – الفيزياء الهندسية – الفيزياء التطبيقية وغيرها من التخصصات المشتركة اللازمة لبناء جيل قادر على مواكبة التكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل .

txt

"أمل" يحصد افضل تصوير.. جامعة حلوان تناقش مشاريع تخرج طلاب الاذاعة والتليفزيون

كما أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية وشبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC عن تنظيم الأكاديمية الوطنية للعلوم والفنون والآداب ببنين ANSALB بالإشتراك مع الأكاديمية الملكية لعلوم ما وراء البحار ببلجيكا ARSOM ، المؤتمر الدولي بعنوان “الطاقة المستدامة لأفريقيا” خلال الفترة من 8 – 11 نوفمبر 2021 بدولة بنين.

واوضحت أنه سيتم تنظيم المؤتمر بحيث يمكن للمتحدثين والمشاركين الذين لن يتمكنوا من السفر إلى دولة بنين نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد أن يشاركوا في الإجتماع وعمل العروض التقديمية والمناقشات من خلال الإجتماع الإفتراضي عبر الفيديو كونفرانس.

ولمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط 

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/conference/?lang=ar

أكاديمية البحث العلمي وزارة التعليم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي البحث العلمى والتكنولوجى

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: المرأة من أكثر الفئات تأثرا من أزمة كورونا

الرئيس السيسي: مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة خطوة لتمكينها| فيديو

الرئيس السيسي: مصر تتشرف برئاسة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة

الرئيس السيسي يشدد على أهمية سياسات حماية المرأة والاستثمار في الإنسان

مذكرة تفاهم مع إينى الإيطالية للتعاون في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر

الرئيس السيسي: مصر حريصة على الارتقاء بالتعاون بين الدول الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء يوافق على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين

اشتاق لرؤية الأطفال.. شاهد.. مرتضى منصور يبكى ويتراجع عن زيارة الزمالك

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

الرئيس السيسي: ديننا الحنيف أعطي المرأة حقوقها منذ أكثر من 1400 عام

على خطى ميدو.. نجم الزمالك السابق : سأحلق شعري على الهواء حال فوز الأهلي بالدوري

شكري: سنطلب من مجلس الأمن التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة في غضون 6 أشهر

مازلت رئيسا للنادي.. شاهد| مرتضى منصور: لا يجرؤ أحد علي منعي من دخول مكتبي بالزمالك

فيديوهات جنسية.. مصير عنتيل الصعيد المتحرش بـ 20 سيدة في عيادته الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

شاهد 50 صورة من معرض الكتاب وماذا يحدث داخله في يومه السابع

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة ..6 وصفات شهية ومختلفة أبرزها بالموتزاريلا

فيديو

واثقين في ربهم .. ملحمة البرث لا تزال "حيّة"

دكان الفرحة .. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 7 سنوات؟

فيديو جراف.. تعرف على كوبونات عيد الأضحى وأسعار اللحوم وأماكن توزيعها

فيديوجراف|على خطى حنين حسام .. موكا حجازي بملابس مثيرة على تيك توك

المزيد

ساحة رأي

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

أحمد سلام يكتب: أولاد الشيخ زايد وأحفاده !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ