آخر موعد للتقديم ببرنامج المعلم المساعد للغة الأجنبية للطلاب المصريين.. الأسبوع المقبل



اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع هيئة فولبرايت مصر تم تعديل آخر موعد للتقديم على البرامج التالية:

- برنامج الطلاب المصريين 3 يوليو 2021



- برنامج المعلم المساعد للغة الأجنبية 13 يوليو 2021

ولمزيد من المعلومات عبر الرابط التالي:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/fullbright/?lang=ar

وكانت قد أعلنت الأكاديمية مؤشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار لشهر يونيو 2021

والذي شهد 40,36% ارتفاع فى معدلات الإقبال على أقسام العلوم الأساسية بكليات العلوم في الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2020-2021، حيث ارتفع اجمالي عدد الطلاب المقبولين في قسمي الفيزياء والرياضيات بنسبة 40,36% مقارنة بالعام الجامعي 2019-2020.

كما تقدمت مصر أربع مراكز فى مؤشر النشر العلمى الدولي طبقا لتقرير سيماجو(Scimago) واحتلت المرتبة 30 لأول مرة.

وصرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي أن ذلك يرجع إلى الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم البحوث الأساسية وكليات العلوم الحكومية مثل مبادرات Science Up ومبادرة تدويل المجلات المحلية بأكاديمية البحث العلمى، ومنح دعم البحوث الأساسية ومراكز التميز العلمي بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتبنى المجلس الأعلى للجامعات سياسات تحفيزية وتوعوية بأهمية تخصصات العلوم الأساسية واستحداث العديد من البرامج البينية والمزدوجة مع تخصصات أخرى مثل رياضيات/إحصاء – رياضيات/فيزياء – رياضيات/علوم حاسب – رياضيات/فلك- إحصاء/علوم الحاسب – صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة – رياضة/فيزياء، كيمياء/فيزياء – فيزياء/علوم الحاسب – الفيزياء الهندسية – الفيزياء التطبيقية وغيرها من التخصصات المشتركة اللازمة لبناء جيل قادر على مواكبة التكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل .

كما أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية وشبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC عن تنظيم الأكاديمية الوطنية للعلوم والفنون والآداب ببنين ANSALB بالإشتراك مع الأكاديمية الملكية لعلوم ما وراء البحار ببلجيكا ARSOM ، المؤتمر الدولي بعنوان “الطاقة المستدامة لأفريقيا” خلال الفترة من 8 – 11 نوفمبر 2021 بدولة بنين.

واوضحت أنه سيتم تنظيم المؤتمر بحيث يمكن للمتحدثين والمشاركين الذين لن يتمكنوا من السفر إلى دولة بنين نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد أن يشاركوا في الإجتماع وعمل العروض التقديمية والمناقشات من خلال الإجتماع الإفتراضي عبر الفيديو كونفرانس.

ولمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/conference/?lang=ar