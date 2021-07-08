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رئيس التحرير
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أخبار البلد

نشاط دبلوماسي غير عادي في نيويورك لـ شكري والوفد المصري قبل جلسة مجلس الأمن الحاسمة حول سد النهضة | صور

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

تجري مصر اتصالات مكثفة بجميع أعضاء مجلس الأمن والأطراف المعنية في الأمم المتحدة بقضية سد النهضة لتعرض موقفها من الأزمة وشواغلها في القضية الخلافية مع إثيوبيا والتي تتبنى سياسة الأمر الواقع.

وشهد اليوم الثالث لزيارة سامح شكري وزير الخارجية الى نيويورك على التوالي نشاطا مكثفا حيث تعددت اجتماعات ولقاءات الوزير بالاطراف المعنيين وشملت اتصالات رفيعة المستوى والمستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي والتحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بهذا الشأن

شكري‬ لسكرتير عام الأمم المتحدة: اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها ضروري لحلحلة أزمة سد النهضة| صور

سامح شكرى : سد النهضة قضية أمن قومى وحققنا نجاحا فى هذه القضية

والتقى شكري الاربعاء، بالمندوب الدائم لفيتنام لدى الأمم المتحدة لشرح موقف مصر وشواغلها في قضية ‫سد النهضة‬ الإثيوبي، كما التقى بالمندوبة الدائمة لسانت فينسينت والجرينادين، من اجل نفس الغرض

وشهد لقاء شكري بسكرتير عام الامم المتحدة تفاصيل عميقة حيث التقى وزير الخارجية بـ أنطونيو جوتيريش، وذلك في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي والتحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بهذا الشأن.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

وشدد شكري على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية

وأشار وزير الخارجية إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.

شكري يلتقي مندوب الهند الدائم في الأمم المتحدة ويعرض موقف مصر من سد الهضة

شكري‬⁩ يلتقي مندوبي ⁧‫فرنسا‬⁩ وبريطانيا وأمريكا بالأمم المتحدة

وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدّد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.

وشهدت لقاءات شكري ايضا في اليوم الثالث له في نيويورك ايضا اجتماعا بالمندوب الدائم لدولتي ‫إستونيا‬ والهند لدى الأمم المتحدة، في مستهل لقاءاته اليوم، لإطلاعه على موقف مصر من قضية ‫سد النهضة‬ و الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل بما يراعي مصالح الدول الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا

وفي إطار الفعّاليات الدبلوماسية المصرية المكثفة ايضا لوزير الخارجية والوفد المصري في نيويورك لعرض كافة جوانب قضية ‫سد النهضة‬... قدم الوفد إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق.

شكري يلتقي رئيس مجلس الأمن لشرح موقف مصر من أزمة سد النهضة

شكري يلتقي المندوبين الدائمين لـ روسيا والصين في مجلس الأمن |صور

وشملت تلك التداعيات وفقا لما أوضحه فريق الوفد المصري وما دارت حوله لقاءات ومباحثات الوزير شكري حول سد النهضة تأثر حصة مصر من مياه النيل بالسلب بسبب الاجراءات الاحادية للملء والتشغيل التي تتبناها اثيوبيا والتي تضيع على مصر نحو مليار متر مكعب من المياه، وهو ما بدوره يؤثر بالسلب على عدد من الجوانب الأخرى.

وأوضحت الافادة ان التأثير الذي قد تتضرر منه مصر بالاحصاءات ينطوي على فقدان نحو 290 الف شخص لمصادر دخلهم نتيجة التداعيات السلبية التي تتحملها دولتي المصب جراء التعنت الاثيوبي والاستخدام والتشغيل غير المدروس.

واضاف الوفد في افادته أن تأثر حصة مصر من مياه النيل قد ينتج عنه ايضا فقدان 130 الف هكتار من الاراضي الزراعية الصالحة فضلا عن زيادة في حجم واردات الغذاء بمعدل 150 مليون دولار وزيادة اخرى تقدر بنحو 430 مليون دولار امريكي للمنتجات الزراعية، وفقا لما اورده الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الخارجية والذي عرض جانب من الإحاطة التي قدمها الوفد المصري لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق.

لقاء وزير الخارجية بسكرتير عام الامم المتحدة
لقاء وزير الخارجية بسكرتير عام الامم المتحدة
لقاء وزير الخارجية بسكرتير عام الامم المتحدة
لقاء وزير الخارجية بسكرتير عام الامم المتحدة
لقاء وزير الخارجية بمندوب الهند بالامم المتحدة
لقاء وزير الخارجية بمندوب الهند بالامم المتحدة
جانب من لقاءات وزير الخارجية المكثفة في نيويورك
جانب من لقاءات وزير الخارجية المكثفة في نيويورك
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