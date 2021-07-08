سد النهضة على طاولة مجلس الأمن.. السيطرة على حريق بميناء جبل علي في دبي.. وبايدن يستقبل العاهل الأردني خلال أيام.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

السفينة إيفر جيفن تغادر قناة السويس بعد احتجازها 107 أيام

هجوم صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد

واشنطن تتوقع عقد جولة سابعة من مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني

مجهولون يغتالون رئيس هايتي جوفينيل مويز

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، الخميس، مغادرة السفينة إيفر جيفن قناة السويس، واهتمت بالإعلان عن زيارة العاهل الأردني للبيت الأبيض خلال أيام، كما تابعت الاستعدادات لجلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة.

في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن ناقلة الحاويات «إيفر جيفن» غادرت المجرى الملاحي لقناة السويس الأربعاء في طريقها لميناء روتردام بهولندا بعد احتجازها لمدة 107 أيام. وجاء ذلك بعد توقيع اتفاق تسوية بشأن التعوضيات بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للناقلة والذي جرى في مؤتمر صحفي نظمته هيئة قناة السويس في الإسماعيلية احتفالا بمغادرة الناقلة.

وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الخليج" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 19 يوليو في واشنطن، وهي «مناسبة للتطرق إلى العديد من التحديات التي تواجه الشرق الأوسط»، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأربعاء.

وذكر بيان البيت الأبيض أن الزيارة التي ستشارك فيها الملكة رانيا وولي العهد الأمير حسين «ستؤكد الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والأردن، الحليف والشريك الرئيسي».

وأبرزت صحيفة "الاتحاد" انعقاد جلسة رفيعة المستوى بمجلس الأمن اليوم للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء «سد النهضة» الإثيوبي الكبير على نهر النيل، من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم اللتين تعدان الخطوة «تهديداً للأمن المائي والإقليمي».

ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الأفريقي.

وخلال الجلسة التي يتوقع أن يشارك فيها وزيرا الخارجية سامح شكري، ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، ومسئولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسئولين الأممين الكبار من دائرة الشئون السياسية وبناء السلام إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، تأكيده على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً بما وصلت إليه من مستويات مُتقدمة في المجالات كافة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والرئيس جو بايدن، مقدماً تهنئته للولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، واصفاً مشاركة السعوديين أصدقاءهم الأمريكيين هذه المناسبة بالتعبير الذي يدل على عمق الصداقة التي تربط الشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال المباحثات الموسعة التي جمعت نائب وزير الدفاع السعودي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات الدكتور كولن كاهل، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن انفجارًا وقع مساء الأربعاء في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فِرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأعلن المكتب الإعلامي لدبي أنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات من جراء الحريق في حاوية بميناء جبل علي، وقد تم إخلاء السفينة المعنيَّة من طاقمها في الوقت المناسب.

وقالت صحيفة "البيان" إن منظومة الدفاع الجوي في السفارة الأمريكية ببغداد نجحت ليل الأربعاء -الخميس، في التصدّي لهجمات في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية، وسُمع دَوِيّ إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية.

وتمَّ استهداف محيط السفارة الأمريكية بصاروخين موجّهين، حيث أسقطت منظومة الدفاع الجوي للسفارة أحدهما بينما سقط الصاروخ الآخر خارج المنطقة الخضراء في بغداد.

دوليًا، أفادت "الخليج" بأن مجهولين قتلوا جوفينيل مويز، رئيس هايتي، في منزله بالرصاص، أمس الأربعاء؛ الأمر الذي واجه إدانات دولية، خصوصاً من لندن وواشنطن.

وقال رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف: «اغتيل الرئيس في منزله على أيدي أجانب يتحدثون الإنجليزية والإسبانية»، وأضاف أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام. كما أعلن جوزيف، الذي تولى قيادة البلاد، أن زوجة الرئيس أصيبت بجروح خلال الهجوم الليلي.

وأبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقاً كبيراً وصدمة جراء عملية الاغتيال. وقال في بيان أصدره البيت الأبيض أمس الأربعاء: «إننا في صدمة وحزن لسماع أنباء الاغتيال المروع للرئيس جوفينيل مويز والهجوم على السيدة الأولى، وندين هذا الهجوم الوحشي».

وبحسب موقع "24" الإخباري، قالت الولايات المتحدة الأربعاء، إنها تتوقع عقد جولة سابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن استئناف الامتثال للاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015 "في الوقت المناسب"، لكنها لم توضح موعد حدوث ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي: "بالطبع، ليس هناك شيء مؤكد في عالم الدبلوماسية، لكنني أعتقد أن لدينا كل التوقعات بأن جولة سابعة من المحادثات ستعقد في الوقت المناسب ويتطلع فريقنا إلى المشاركة في تلك الجولة التالية من المحادثات لدى بدئها".