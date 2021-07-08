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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سينابون التفاح

سينابون التفاح
سينابون التفاح

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل سينابون التفاح بمذاق لا يقاوم  لعشاق السينابون. 
 

مقادير سينابون التفاح

4 تفاحات  كبيرة
كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة سكر 
نصف ملعقة صغيرة قرفة
 بيضة 
ثلاثة أرباع كوب لبن للتغليف
نصف كوب سكر 
نصف ملعقة صغيرة قرفة 
للتقديم:
صوص كراميل

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طريقة تحضير سينابون التفاح

* يخلط اللبن والبيضة والسكر والقرفة

* يضاف الدقيق ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة غليظة القوام

* يقلب التفاح بخليط العجينة

* توضع في المقلاة الكهربائية

* يقلب عند تمام النضج مع السكر البودرة أو خليط السكر البودرة والقرفة الناعمة أو صوص الشوكولاتة أو الكراميل حسب الرغبة

* يقدم عند النضج
 

فوائد التفاح

ونعرض لكم اهم فوائد التفاح الأخضر الموجودة فى جميع انواعه وذلك وفقا لما ذكره موقع " webmd" .
الفوائد الصحية

يقول المثل: "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب". بالنظر إلى الفوائد الصحية العديدة التي تأتي من تناول التفاح ، قد لا يكون هذا المثل الغذائي بعيدًا عن الحقيقة فيما يلي بعض الفوائد الصحية التي يمكنك الحصول عليها من تناول التفاح الأخضر:

تحسين صحة القلب

ثبت أن تناول التفاح يحسن صحة القلب ، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية . 
السبب الدقيق الذي يجعل التفاح يحسن صحة القلب غير واضح، وقد يكون أحد العوامل المساهمة هو ارتفاع مستويات الألياف الغذائية في التفاح ، حيث تم ربط الألياف الغذائية بخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة .

تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وقد يؤدي تناول عدد قليل من التفاح الأخضر كل أسبوع إلى تقليل فرص الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وفقًا لإحدى الدراسات ، على الرغم من ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المركبات الموجودة في التفاح الأخضر تساعد الأشخاص في إدارة أعراض مرض السكري لديهم. 
 

تعزيز صحة الجهاز الهضمي
يحتوي التفاح الأخضر على مركب يسمى البكتين ، وهو مصدر للألياف يعمل كبريبايوتيك لتعزيز نمو البكتيريا الصحية في أمعائك. يمكن أن يساعدك البكتين الموجود في التفاح الأخضر على تكسير الأطعمة بكفاءة أكبر.

يمكن أن يكون لمحتوى الألياف العالي في التفاح الأخضر تأثيرات أخرى على صحة الجهاز الهضمي أيضًا. يظهر الألياف لتنشيط الجهاز الهضمي، مما يساعد مع كل من الإمساك و الإسهال . الأشخاص الذين يعانون من القولون B owel S yndrome واضطرابات في الجهاز الهضمي الأخرى قد تجد الإغاثة لأعراضهم من خلال إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف في وجباتهم الغذائية

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