إجراء عمليات قسطرة تداخلية طرفية لمرضي قصور الدورة الدموية بأسوان الجامعي

تمكن فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى أسوان الجامعى من إجراء عمليات قسطرة تداخلية طرفية لعدد من مرضي قصور الدورة الدموية الحرج وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفي أسوان الجامعى ، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان .

ومن جانبه صرح الدكتور محمد زكي الدهشوى بأن العطاء الطبي مازال مستمراً بين أروقة المستشفى الجامعى حيث نجحت منظومة العمل بالقسطره الطرفية بقسم جراحة الأوعية الدموية في تحقيق إنجاز جديد بتوفير الرعاية الطبية لمرضى قصور الدورة الدموية الحرج ليضاف ذلك للإنجازات العديدة السابقة .

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وأشار محمد زكى الدهشورى بأن يتكون فريق جراحة الأوعية الدموية من الدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية ، والدكتور أحمد خلف مدرس جراحة الأوعية الدموية ، ومحمد خليفة طبيب مقيم بجراحة الأوعية الدموية ، ومصطفى محمود طبيب مقيم بجراحة الأوعية الدموية ، وماركو شحات طبيب مقيم بجراحة الأوعية الدموية ، ويضم قسم جراحة الأوعية الدموية نخبة من الأطباء والأساتذة المتخصصين الذين لا يدخرون جهداً في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لمرضى القسم.

وأضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفي الجامعي بأسوان أنه تعمل إدارة المستشفي الجامعي علي تقديم أفضل الخدمات الطبيبة بمختلف الاقسام وذلك من أجل خدمة طبية افضل للمواطن الأسوانى ومرضي محافظات جنوب الصعيد والعمل علي الإنتهاء من قوائم الإنتظار بمختلف الأقسام.

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن توفير كميات من اللحوم الحية والمبردة والمجمدة بالمجمعات الإستهلاكية بأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية للمواطنين حيث يأتي ذلك في إطار الإستعداد المبكر لعيد الأضحى المبارك ، موضحاً بأنه تم التنسيق مع وزارة التموين لتلبية الاحتياجات الجماهيرية وزيادة الطلب من اللحوم ولاسيما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك .

جاء ذلك أثناء عرض المحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان على اللواء أشرف عطية الإجراءات الجارى القيام بها من قبل أجهزة المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية للإستعداد المبكر للعيد تنفيذاً لتوجيهات كل من الدكتور على مصيلحي وزير التموين ومحافظ أسوان .

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