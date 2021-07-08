تكثيف أمني وتعقيم شامل وإجراءات احترازية.. الشرقية تستعد لامتحانات الثانوية العامة

اطمأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء علي جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة والمقرّر انطلاقها بعد غدٍ السبت، مشددًا على تكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم داخل وحول المدارس التي بها لجان امتحانات الثانوية العامة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وإرتداء الطلاب والمُراقبين والمُشرفين على الامتحانات للكمامة الواقية، حفاظاً على سلامة الطلاب والمُراقبين وانتظام سير الامتحانات.

وجّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعه مصادر الطاقة داخل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة عالية، وتوفير المراوح ومياه الشرب ومصادر للكهرباء بديلة في حالة حدوث انقطاع للكهرباء خلال تأدية الطلاب للامتحانات حتى لا تؤثر على انتظام سير الامتحانات.

وواصلت الأجهزة التنفيذية، حملات النظافة ورفع كومات القمامه داخل وخارج اللجان بالمدارس المخصصة لعقد إمتحانات الثانوية العامة، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين حول المدارس ، فضلاً عن نظافة دورات المياه وتعقيمها، والتأكد من سلامة النوافذ والأبواب لتوفير بيئة صحية وآمنة وجو هادئ لأبنائنا الطلاب لتأدية امتحانات الثانوية العامة بسهولة ويسر.

كما تمت مراجعة كشافات الإضاءة وتوفير مولدات كهرباء في حاله حدوث انقطاع تيار للكهرباء والتأكد من توافر سيارات محملة بمياه الشرب داخل حرم المدرسه في حاله الطوارئ، و طفايات الحريق بالإضافه إلى التنسيق مع الإدارة الصحيه لتوفير أطقم طبيه لتوفير الرعاية الصحية للطلاب أثناء تأدية الإمتحانات وتوفير مواد التطهير والتعقيم والكشف الحرارى والكمامة الواقيه وبوابه تعقيم ذاتي أمام المدخل الرئيسي بالمدارس المنعقد بها اللجان لتعقيم الطلاب والمراقبين .

جدير بالذكر، أن هناك 45 ألف طالب وطالبة سيؤدون الإمتحانات أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 19 إدارة تعليمية بنطاق محافظة الشرقية.

وعلي جانب آخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، التى تُعد مؤشراً لكفاءة المحطة وضمان إستدامة وإستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

أشاد المحافظ بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.

من جانبه أشار المهندس عبد الشافي عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية إلى تجديد شهادة الإدارة الفنيه المستدامة TSM لمحطة مياه الرحمانية المرشحة بأبو كبير بعد إجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع أقسام المحطة للتأكد من إستيفاء جميع إشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يُذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات ، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق ، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً ، وكذلك معايير المراقبة ، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دوريًا ، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.