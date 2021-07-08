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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الثقافة تعلن عن فتح باب الاشتراك في المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"

صدى البلد

  أعلنت  الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" والتي تنفذ بمركز الحرف التراثية بالفسطاط التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب وذلك اعتبارا من السبت 10 يوليو الجاري .

 

قالت عبد الدايم إن المبادرة ساهمت في إعادة الحرف التقليدية والتراثية إلى مكانتها إلى جانب خلق جيل جديد من الحرفيين المهرة المدربين علي ايدي مجموعة من الخبرات العلمية والعملية ، مشيرة انها تهدف الى صون الهوية المصرية باعتبارها احد محاور استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، وأوضحت أن خريجي المبادرة شاركوا بأعمالهم المتميزة في العديد من المعارض المتخصصة التي اقيمت خلال الفترة الماضية منها معرض تراثنا الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة ومعرض ديارنا الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي.

 

شروط الالتحاق المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"
 


ان يكوم عمر المتقدم من 18 إلي 45 عاما، للتدريب على إحدى الحرف التراثية "الخزف، الخيامية، أشغال نحاس( نقش ــ أركيت)، الحلي، التطعيم بالصدف وقشرة الخشب، مدة الدورة : ١٠ أشهر ( ٨ أشهر تدريب مقسمة علي مرحلتين " كل مرحلة ٤ أشهر"، و شهرين لمشروع التخرج على ان يتم التقديم من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالمبادرة على موقع صندوق التنمية الثقافية على اللينك التالي:

 

https://www.cdf.gov.eg/?q=content/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9


أو تقديمها باليد بمقر مركز الحرف بالفسطاط "1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ـ مصر القديمة"، وتم تحديد آخر موعد لتلقى الطلبات ١٥ أغسطس   ٢٠٢١  وسيتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار من تنطبق عليه الشروط، من خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين . 


يتم التدريب على يد نخبة من الأساتذة والمتخصصين من كليات الفنون المختلفة بالإضافة إلى الحرفيين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمركز الفسطاط للحرف التراثية, كما يتضمن التدريب دورة متخصصة فى مجال التسويق وريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء.
يشار أنه سيتم تخريج الدفعة الأولى التي حصلت على منحة المشاركة في المبادرة خلال شهر سبتمبر القادم كما يستكمل تدريب الدفعة الثانية حتى إبريل من عام 2022 .

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