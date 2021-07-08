التخسيس.. أخصائي تغذية علاجية: أون تارجت فارما رقم واحد في مصر

قال الدكتور أحمد نبيل، أخصائي التغذية العلاجية، وأحد أعضاء الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما، إن عملية التخسيس وإنقاص الوزن أون لاين متواجدة في العالم كله، مضيفا:" قررنا اتباع أسلوب التخسيس أون لاين عن طريق برامج غذائية خاصة في ظل جائحة كورونا ".

وأضاف الدكتور أحمد نبيل في حواره في برنامج " 3 ستات " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" من يرغب في فقدان الوزن يقوم بملء استمارة أون لاين تابعة لشركة اون تارجت فارما ويتم التعرف على التاريخ الطبي لمن يرغب في فقدان الوزن ويتم التعامل مع كل فرد بنظام غذائي معين".

وتابع الدكتور أحمد نبيل :" كل حالة لها نظام غذائي معين ، وأون تارجت فارما تعتبر الشركة رقم واحد في مصر في مجال التخسيس".

وأكمل أحمد نبيل :" شركة أون تارجت فارما شركة مرخصة وكل الأدوية ومنتجات التخسيس التابعة لشركة اون تارجت فارما مرخصة مماثلة لأي علبة دواء ".

السمنة ومرض السكر

قال الدكتور أحمد نبيل، أخصائي التغذية العلاجية، وأحد أعضاء الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما، إن نسبة المصريين المصابين بمرض السكر تصل إلى 10%.

وأضاف "نبيل"، في تصريحات تليفزيونية سابقة ،: "تقريبا 10 مليون مصري مصابون بمرض السكر"، مردفا: "المشكلة في مرض السكر أنه مرض وراثي سواء من الأب أو الأم، ونسبة الوارثة فيه عالية جدا".



وأشار: "أحيانا نرى مريض السكر نحيل جدا، وأحيانا يكون صاحب سمنة مفرطة"، موضحا: "الطبيعي أن يكون مريض السكر نحيل الجسد، والأنسولين هو الذي يسبب السمنة لمريض السكر".



تابع: "أي مريض سكر يتناول الأنسولين سوف يزداد في الوزن، لأن من وظائف الأنسولين حرق السكر وبناء الدهون"، لافتا: "مريض السكر لديه خطورة عالية للإصابة بمرض السمنة".



