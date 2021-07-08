نداء عاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين المخالفين

أصدرت ‏هيئة الجوازات السعودية نداء عاجلا للجميع بشأن مخالفي الإقامة داخل المملكة حيث قالت “تعاونك مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يسهم في المحافظة على أمن واستقرار الوطن” بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.



هيئة الجوازات السعودية قالت في رسالة عاجلة عبر “تويتر”، إنه ‏ بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، عبر منصة ‎"أبشر" الإلكترونية.



وطالبت هيئة الجوازات السعودية ‏بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.



وكانت هيئة الجوازات السعودية، شددت في وقت سابق على جميع القادمين من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة التسجيل لـ اللقاحات إلكترونيا قبل وصولهم إلى السعودية.



وذكرت الجوازات السعودية أن هذا القرار يأتي لتسريع إجراءات دخولهم إلى السعودية، وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

وأضافت الجوازات السعودية أن التسجيل يشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين.

وأشارت الجوازات السعودية إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا في المملكة.

من ناحية أخرى، أصدر وزير الشئون الإسلامية، عبد اللطيف آل الشيخ، قرارا عاجلا بشأن إقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث البروتوكولات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا.

ونص القرار على أن تكون الصلاة على الجنائز في المساجد والجوامع وفق عدد من الاشتراطات وهي أن يكون للمسجد عدة أبواب، وأن يتم استخدام كل الأبواب في حال وجود جنازة بجانب تخصيص باب لنقل الجنازة، على أن يسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص.