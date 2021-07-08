طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

تعد الكبدة الجملي من الأكلات التي لا تستغرق الكثير من الوقت في إعدادها، ويمكن تقديم الكبدة الجملي بالكثير من الوصفات السهلة والمميزة التي تضيف مذاق رائع وشهي، ويمكن تقديم الكبدة الجملي بالردة لتضيف مذاق مختلف ولذيذ.

كما أن الكبدة من الأطعمة المغذية التي تمد الجسم بالطاقة وتقوي جهاز المناعة وتبني العضلات.

تحمي الكبدة من الإصابة بفقر الدم، وتقاوم التوتر والضغط النفسي.

مقادير الكبدة الجملي بالردة

نصف كيلو كبدة شرائح رقيقة

ردة للتغطية



التتبيلة

قطعة فلفل رومي مفروم ناعم

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود



طريقة تحضير الكبدة الجملي بالردة

في بولة متوسطة، نضع الفلفل المفروم وعصير الليمون والخل والكمون والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود، ونخلطهم جيداً.

نضع الكبدة في البولة، وتتبلها بالخليط جيداً، ثم نغطي البولة، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة.

نضع الردة في طبق مسطح وواسع، ثم نغمس الكبدة في الردة لتغطيها من الجانبين.

نضع الكبدة في الصينية، وندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج.

نخرج الكبدة من الفرن، ونضعها في الطبق.

نقدم الكبدة المشوية ساخنة مع مخلل الخيار وسلطة الطحينة.

وصفة أخرى لعمل الكبدة بالردة

مقادير الكبدة الجملي بالردة



كبدة شرائح

ردة

ثوم

عصير ليمون

ملح ‏ فلفل أسود

كمون ناعم

زيت

شطة حسب الرغبة



طريقة تحضير كبدة بالردة



* إخلطى الكبدة مع عصير الليمون والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود

* ضعى الكبدة فى الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم قلبيها فى الردة ثم إقليها فى الزيت

* قدمى الكبدة وزينيها بالبقدونس المفروم

وصفة أخرى

مقادير كبدة بالردة



كبدة ضاني

زيت

ردة

كمون

ثوم

بصل

ليمون

شطة

فلفل الوان

صلصة طماطم

لسان عصفور

ملح

فلفل مرقة



طريقة تحضير كبدة بالردة



* افرمي الثوم والكمون والشطة وعصير الليمون والملح والفلفل باستخدام كبة كهربائية

* تبلي الكبدة بالخليط المفروم ثم ضعيها في الردة

* اقليها في زيت غزير ساخن

* ضعي لسان العصفور في حلة بها ماء مغلي مع زيت وملح و اتركيه حتى ينضج

* ضعي زيت مع بصل وثوم مفروم في طاسة على النار

* اضيفي اليهم مكعب مرقة حتى يصفر البصل

* قطعي الفلفل الألوان مكعبات صغيرة واضيفيها

* اضيفي اللسان عصفور المسلوق مع ملعقة صلصة طماطم

* قلبيه جيدا وقدميه الى جانب الكبدة