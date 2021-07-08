بالفيديو.. رمضان عبدالمعز يوضح حكم صك الأضحية

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن شراء صك الأضحية، يجوز والحمد لله انه استحدث هذا الأمر، لأن هناك من لا يستطيع الذبح او التوزيع نتيجة ظروف معينة.

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "صكوك الأضحية، من باب الوكالة، والأجر ثابت لصاحبه وهو مضحى، ومن يقوم بالتوزيع له أجر وثواب".

ومن جانبه قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأضحية لا تشعر بألم الذبح، أيًا كان نوعها لأن الله تعالى لا يعذب غير المكلّف.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، ، أن الأضحية لا تجد متعة مثل متعة إمرار الشفرة على حلقومها، كما أنها تكون في حالة تخدير رباني، وأردف: "سبحان من جعل الأضحية إطعامًا للفقراء".