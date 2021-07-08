التلقيح الاصطناعي أو التلقيح داخل الرحم.. أيهما مناسب لك؟

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لعدم قدرة الزوجين على الحمل بشكل طبيعي، يختار بعضهم علاجات للمساعدة في مشاكل العقم ، لكن معظمهم لا يدركون الخيارات المتاحة لهم.

وفقًا للدكتورة راتشيتا مونجال، استشارية أطفال الأنابيب،Birla Fertility & IVF ، Gurugram ، فإن الطريقتين الأكثر شيوعًا لمساعدة الزوجين على الحمل هما: الإخصاب في المختبر (IVF) والتلقيح داخل الرحم (IUI).

ما هو التلقيح الاصطناعي؟



يوضح الطبيب أن أطفال الأنابيب عملية دقيقة حيث يتم إزالة البويضات باستخدام إبرة مع إجراء جراحي ثم تخصيبها خارج الجسم بالحيوانات المنوية، وبعد ذلك يتم وضع الجنين في الرحم.

"يتألف علاج أطفال الأنابيب من عدة خطوات وقد يستغرق أحيانًا شهرين حتى يكتمل. يوصى به للأزواج الذين لديهم حالة وراثية أو تاريخ من حالات الإجهاض أو انسداد قناة فالوب أو فقد النطاف أو قلة النطاف الشديدة أو متلازمة تكيس المبايض أو الانتباذ البطاني الرحمي أو دورات IUI غير الناجحة.

غالبًا ما يكون التلقيح داخل الرحم الخطوة الأولى قبل التلقيح الاصطناعي ، "يشرح الدكتور منجال.

التلقيح داخل الرحم

في التلقيح داخل الرحم "يتم غسل الحيوانات المنوية وتركيزها ونقلها مباشرة إلى الرحم لمحاولة الإخصاب. إنها تشبه الطريقة الطبيعية للحمل حيث تنتقل الحيوانات المنوية من المهبل عبر عنق الرحم وفي الرحم وحتى قناتي فالوب. يتم تنسيق التلقيح داخل الرحم مع دورة الإباضة الطبيعية للنساء ، أو يتم وصف الأدوية التي تساعد في تكوين البويضات وتمزق البويضات لتحسين فرص الحمل ".