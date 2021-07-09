إنفجار بركان في إيطاليا يتسبب في توقف حركة الطيران

شهد شمال جزيرة صقلية في إيطاليا إنفجار بركان إيتنا، و تسبب الإنفجار في تطاير بعض الكتل الصخرية التي تناثرت على حواف المدينة القريبة من تلك الجزيرة .

حسب ما نشرت شبكة “ أي بي سي”، فإن انفجار البركان تسبب في تناثر كرات من اللهيب بالقرب من مدينة كاتانيا القريبة من جزيرة صقلية و تسبب البركان في توقف المطارات القريبة منه .

ساد الضباب في سماء إيطاليا بسبب إنفجار البركان الذي ظل مشتعلا و يقذف اللهيب من داخله لأكثر من يومين و الذي تسبب في إنعدام الرؤية في السماء للطائرات .

اوضحت شركات الطيران في إيطاليا أنها اتخذت قرار توقف الطيران من و إلى تلك المنطقة في إيطاليا بسبب إنعدام الرؤية و وجود خطورة عالية على الطائرة و الركاب بسبب الضباب .

جدير بالذكر ان نفس البركان انفجر في فبراير الماضي، و أفادت وسائل الإعلام الإيطالية، ان البركان ظل نشطا منذ إنفجاره الأخير و من حين إلى آخر يثور و يسبب عرقلة في حركة الطيران.

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