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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إنفجار بركان في إيطاليا يتسبب في توقف حركة الطيران

إنفجار بركان في
إنفجار بركان في إيطاليا تسبب في توقف حركة الطيران

شهد شمال  جزيرة صقلية في إيطاليا إنفجار بركان إيتنا، و تسبب الإنفجار في تطاير بعض الكتل الصخرية التي تناثرت على حواف المدينة القريبة من تلك الجزيرة . 

حسب ما نشرت شبكة “ أي بي سي”، فإن انفجار البركان تسبب في تناثر كرات من اللهيب بالقرب من مدينة كاتانيا القريبة من جزيرة صقلية و تسبب البركان في توقف المطارات القريبة منه . 

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ساد الضباب في سماء إيطاليا  بسبب إنفجار البركان الذي ظل مشتعلا و يقذف اللهيب من داخله لأكثر من يومين و الذي تسبب في إنعدام الرؤية في السماء للطائرات . 

اوضحت شركات الطيران في إيطاليا أنها اتخذت قرار توقف الطيران من و إلى تلك المنطقة في إيطاليا بسبب إنعدام الرؤية و وجود خطورة عالية على الطائرة و الركاب بسبب الضباب . 

جدير بالذكر ان نفس البركان انفجر في فبراير الماضي، و أفادت وسائل الإعلام الإيطالية، ان البركان ظل نشطا منذ إنفجاره الأخير و من حين إلى آخر يثور و يسبب عرقلة في حركة الطيران. 

 

 

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