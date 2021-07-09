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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع عقارات الأكثر تداولا في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

صدى البلد

احتل قطاع عقارات المرتبة الأولى في قائمة القطاعات الأكثر تداولا في البورصة المصرية خلال الأسبوع، يليه قطاع خدمات مالية غير مصرفية وفي المرتبة الثالثة قطاع أغذية ومشروبات ثم بنوك تلاه سياحة وترفيه ثم موارد أساسية تلاه رعاية صحية وأدوية ثم مقاولات وإنشاءات هندسية تلاه مواد بناء ثم اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 9.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لينخفض بتنسبة 1.43% مستقرا في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 657.8 مليار جنيه مقابل 667.3 مليار جنيه أول الأسبوع.

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

أغلق مؤشر البورصة المصرية ايجى اكس 30 عند 10184 نقطة مسجلا انخفاضا بـ 0.7% بينما سجل مؤشرEWI EGX70 هبوطا بنسبة 0.13% مغلقا الفترة عند 2319 نقطة, بينما سجل مؤشر  S&p انخفاضا بنحو 2.16% مغلقا الفترة عند 1705 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر البورصة المصرية capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 2.12%مغلقا عند 12514 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 0.77%مغلقا الفترة عند 3253 نقطة.

البورصة المصرية عقارات البورصة مؤشرات البورصة مؤشرات

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