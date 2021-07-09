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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

صدى البلد

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن هزة أرضية بقوة 6.2 درجة ضربت وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال مركز رصد الزلازل الأورو- متوسطي إن "زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب وسط كاليفورنيا يوم الخميس"، مضيفا أن الزلزال "كان على عمق 10 كيلومترات".

والأسبوع الماضي، قالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إنه تم تسجيل أكثر من 600 زلزال في نهاية هذا الأسبوع في منطقة ريفية بالقرب من بحر سالتون في جنوب كاليفورنيا، وكان أكبرها قد بلغت قوته 5.3 درجة.

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وأظهرت خريطة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلازل كانت تتمركز بالقرب من كاليباتريا ، على طول سان أندرياس وعلى بعد حوالي 30 ميلاً شمال الحدود المكسيكية.

وقال بول كاروزو عالم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لشبكة "سي. إن. إن" إن المنطقة ليست مكتظة بالسكان، وقال طاقم سي إن إن في مقاطعة أورانج إنهم لم يشعروا بأي من الزلازل يوم السبت.

قال بالدوين إن أربعة من الزلازل بلغت قوتها 4 درجات ، و 29 كانت أكبر من 3 درجات.

في مكان آخر، وقع زلزالان قوتهما 5.9 درجة في المحيط الهادئ على بعد حوالي 89 و 98 ميلاً غرب مدينة جولد بيتش الساحلية بولاية أوريجون ، بعد الساعة 1 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ يوم الجمعة ، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

 

زلزال هزة أرضية الأمريكية ولاية كاليفورنيا ولاية كاليفورنيا الأمريكية

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