هل تناول فيتامين د أثناء الإصابة بفيروس كورونا مفيد أم ضار؟

أكدت دراسة أنه عند تشخيص إصابة شخص بـفيروس كورونا ، فقد يساعد فيتامين (د) في تعافي المرضى بشكل أفضل ، ولكن أكثر من الجرعة القياسية الموصوفة يمكن أن يؤدي إلى التسمم ويجب تجنب الاستخدام المفرط لفيتامين (د).

تمت دراسة آليات متعددة ، وبصرف النظر عن المناعة المحسنة ، أظهر استخدام فيتامين د انخفاضًا في مستويات عاصفة السيتوكين.

وأضاف البروفيسور بهادادا المشرف علي الدراسة ، نظرًا لأن المرضى غالبًا ما يكونون داخل منازلهم بسبب المرض ، فلا يوجد تعرض لأشعة الشمس الطبيعية.

ووافق على أن نقص فيتامين د مرتفع عند الهنود بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس ولون البشرة.

طريقة العلاج بفيتامين د

تدعم الدراسة حقيقة أنه يمكن استخدام فيتامين (د) كطريقة علاج مساعدة فعالة في المرضى الذين يعالجون بالمستشفى مع فيروس كورونا.

قد يكون الدور المضاد للفيروسات والدور المناعي لفيتامين د مفيدًا في هذا الصدد.

ومع ذلك ، يجب ألا يكون الاستخدام غير العقلاني والمتفشي لفيتامين د للوقاية من فيروس كورونا هو القاعدة.

يجب عدم تشجيع استخدام فيتامين د بجرعات عالية ، وخاصة المستحضرات القابلة للحقن ، للوقاية من فيروس كورونا .

لم يتم العثور على فيتامين د ، المكمل قبل تشخيص فيروس كورونا لتحسين النتائج السريرية في تحليلنا التلوي.

بدلا من ذلك ، يمكن أن يؤدي الإفراط في الاستخدام إلى تسمم فيتامين (د) "

كما أنهم مروا بالدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع في جميع أنحاء العالم حتى 8 يونيو ، واختاروا 13 منها وهناك 10 تجارب قائمة على الملاحظة وثلاث تجارب تحكم عشوائية ، تبحث في كل من الوفيات و / أو الوفيات والنتائج الصعبة ، قبل وبعد التشخيص.

ويضيف الدكتور بال: "لقد أجرينا تحليلًا معدلاً وغير معدلًا ، وكلاهما أدى إلى نتائج مماثلة ، حيث تم تضخيم التأثير المفيد لفيتامين د بعد تشخيص كوفيد -19".

يصادف أن التحليل الحالي هو البيانات المجمعة الأكثر شمولاً فيما يتعلق بمكملات فيتامين (د) على النتائج السريرية في Covid-19.

إلى جانب ذلك ، أظهر تحليل المجموعة الفرعية أن المرضى الذين تناولوا فيتامين د بعد تشخيص كوفيد -19 كانوا أكثر عرضة للاستفادة من تلك المكملة بالعقار قبل التشخيص.

"في الختام ، تشير المراجعة المنهجية الحالية والتحليل التلوي إلى أن مكملات فيتامين (د) قد تترافق مع نتائج سريرية محسّنة من حيث قبول وحدة العناية المركزة و / أو الوفيات ، لا سيما في حالات Covid-19 المتوسطة إلى الشديدة التي تتطلب دخول المستشفى. ومع ذلك ، فإن القضايا المتعلقة بالجرعة المناسبة ، والمدة ، وطريقة إعطاء فيتامين (د) تظل دون إجابة وتوفر سبلًا لمزيد من البحث " .