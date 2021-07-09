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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك نادي القرن.. عبدالملك يكشف بـ الحقائق أحقية النادي بـ اللقب

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك والمنتخب السابق أن الكيان الأبيض هو نادي القرن العشرين حيث أنه الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية والنادي الوحيد الحاصل على بطولتين سوبر .

 

وكتب عبدالملك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : " النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية في القرن العشرين 
 

واضاف :" النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الاقوي في القرن العشرين 
 

وأكمل النادي الوحيد الحاصل علي بطولتين افرواسيوية في القرن العشرين وفي التاريخ 
النادي الوحيد الحاصل علي بطولتين سوبر في القرن العشرين
٩_٧ #الزمالك_نادي_القرن  "

 

رفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طلب نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بتسجيل علامة تجارية تحت شعاره باسم "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، وبررت الوزارة رفضها بأن العلامة المطلوبة تشابه العلامة المسجلة باسم النادي الأهلي في عام ٢٠٠٩ وهي " الأهلي ١٩٠٧ نادي القرن".


وقال مصدر مسئول بوزارة التموين إن النادي الأهلي سبق نادي الزمالك في تسجيل علامة نادي القرن بعد أن تقدم لطلب تسجيل الشعار عام 2007 بطلب حمل رقم ٤٢٦٣ للحصول علي العلامة التجارية، لدى وزارة التجارة والصناعة واستطاع الحصول عليها في يناير ٢٠٠٩.

كان نادي الزمالك آثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد طلبه تسجيل شعار نادي القرن الحقيقي للكرة المصرية يوليو الماضي لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية كعلامة تجارية تقترن باسم النادي على اللافتات وغيرها من معالم النادي الخاصة.

ويستعرض صدى البلد خطوات تسجيل العلامة التجارية في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين في السطور التالية:

تعبر العلامة التجارية عن مصطلح أو رمز أو إشارة أو تصميم ، أو مزيج منهما يهدف إلى التعرف على السلع والخدمات بحيث يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييزها عن غيرها مما يبيعه غيره من المنافسين، وتعتبر العلامة التجارية بمثابة الهوية للمنتج أو الخدمة للمؤسسة القائمة عليها.

احجز علامتك التجارية إلكترونيا في 3 خطوات 
يستعرض صدى البلد طريقة الحجز الإلكتروني للعلامة التجارية، حيث يمكن الحصول على تلك الخدمة مجانًا من خلال:

1- التسجيل بالبوابة المخصصة لخدمات التجارة بالصفحة الرسمية لجهاز تنمية التجارة الداخلية على الإنترنت

‏WWW.ITDA.GOV.EG/CRA

 

الزمالك القرن عبدالملك وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية

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