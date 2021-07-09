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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«صحة كفر الشيخ» تعلن اعتماد وحدتين جديدتين لطب الأسرة

سوسن سلام وكيل وزارة
سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ

أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أنه تم اعتماد وحدتي طب الأسرة بالحوة التابعة لإدارة بيلا الصحية بنسبة 98 % ووحدة المناوفة التابعة لإدارة الحامول الصحية بنسبة 99 % باعتماد الوسام بعد المرور عليها من قبل فريق الوزارة لتنظيم الأسرة وتقيميهما واجتيازهما للمعايير الموضوعة من قبل الوزارة.

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وأضافت، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن إدارة تنظيم الأسرة قامت بتجهيز الوحدات وتدريب الفريق الطبي من أطباء وتمريض على المعايير الموضوعة لاعتماد الوسام وتم المرور عليهما والتأكد من التزامهما واجتيازهما للتدريب، وبذلك يبلغ عدد الوحدات التي تم اعتمادها لهذا الأسبوع 3 وحدات صحية.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ إن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية نظمت دورة تدريبية جديدة خلال الأسبوع الماضي للتدريب على أعمال تنظيم الأسرة وفقا لمعايير الجودة الموضوعة لذلك (معايير الوسام المميكن).

وقد شاركت إدارة تنظيم الأسرة بـ 6 إدارات هي بلطيم الصحية، سيدي غازي الصحية، سيدي سالم الصحية، بيلا الصحية، فوه الصحية، دسوق الصحية، واستمرت أعمال الدورة لمدة 3 أيام واختتمت الدورة بحضور ممثلين من قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة.

كفر الشيخ الصحة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدكتورة سوسن سلام

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