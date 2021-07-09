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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد توقع عقود 12 فرعا للبنوك بمراكز الشباب بعائد استثماري مليار ومائة مليون جنيه

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع عقود 12 فرعا لبنكي الأهلي ومصر بمراكز الشباب بعائد استثماري مليار ومائة مليون جنيه بمتوسط سنوي 44 مليون جنيه، بحضور يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حسام عبد الوهاب  نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.

أكد وزير الشباب والرياضة أن المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد هي مرحلة التكامل بين الجميع في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو تعميق عملية الشمول المالي، مشيراً الي أن التطوير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجهات المختلفة من أجل تقديم افضل الخدمات والمساعدة علي تطويرها من أجل أبناء الوطن، والتأكيد علي تحويل مراكز الشباب الي مراكز خدمة مجتمعية.

 

أعرب "صبحي" عن سعادته بتوقيع البروتوكول بين الوزارة وبنك مصر والبنك الأهلي، الأمر الذي يعود بالنفع على مراكز الشباب وعلي الوزارة، حيث يساعد في النهوض بالموارد الذاتية لمراكز الشباب المختلفة بالإضافة إلى تطوير الخدمات به، وأيضاً المساعدة في رفع العبء عن كاهل الدولة ومساعدة الوزارة في تقديم الدعم لباقي مراكز الشباب والأندية.

 

أشار الدكتور أشرف صبحي ان الوزارة تستهدف مستقبلا التوسع في إنشاء أفرع للبنوك بمراكز الشباب لتصل إلى ٢٠٠ فرع، في إطار السعي لتحقيق اكبر استفادة من المؤسسات المالية الوطنية بما يعود بالنفع علي الشباب المصري.

ومن جانبه، أثنى حسام عبد الوهاب  نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي علي التعاون الكبير الذي يتم في الفترة الحالية بين وزارة الشباب والرياضة وعلي رأسها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والبنك الأهلي، مضيفاً أن تواجد البنك الأهلي داخل مراكز الشباب من أجل دعم المواطن وتقديم الخدمات المختلفة له والوصول للمواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية.

ومن جهته، أكد  يحيي ابو الفتوح نائب ريس مجاس إدارة بنك مصر ان توقيع البروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة انطلاقًا من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية الحديثة ودعمًا لتوجهات الدولة المصرية وتماشياً مع خطة البنك المركزي في تطبيق الشمول المالي، والذي يوليه البنك اهتماماً كبيراً ويعمل على نشره وتحقيقه من خلال عدة محاور لتعزيز جهود الشمول المالي.

قام بالتوقيع عن مراكز الشباب رئيس مجلس إدارة كل مركز شباب وعن البنك الأهلي أشرف رشدي رئيس المشروعات والإنشاءات بالبنك الأهلي المصري،  وعن بنك مصر سحر الفولي مدير عام الشئون القانونية ببنك مصر .

يذكر ان بنك مصر وقع عقود انشاء فروع له مع  ٨ مراكز شباب وهي "شباب الإبراهيمية بالشرقية، بني عدي بأسيوط، الفتح بأسيوط، المطرية بالدقهلية، النجيلة بمحافظة مطروح، ايتاي البارود بالبحيرة، التجمع الأول بالقاهرة، جرجا بسوهاج"، بينما وقع البنك الأهلي المصري  عقود انشاء فروع له مع ٤ مراكز شباب وهي" الزهور ببورسعيد، بلبيس بالشرقية، مشتول السوق بالشرقية، الشيخ زايد بالإسماعيلية".

حضر مراسم توقيع البروتوكول، الدكتور اشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والأستاذ محمد عبد المنعم مدير عام المنشآت بمراكز الشباب، بالإضافة إلي مديري مديريات المحافظات المقرر إنشاء فروع بنكي مصر والأهلي داخل مراكز الشباب بها.

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وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة مراكز الشباب وزارة الشباب والرياضة ٨ مراكز شباب

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