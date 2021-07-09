لذيذة x مغذية x سريعة .. طريقة عمل أومليت البيتزا

يعد اومليت البيتزا من الأكلات الجديدة التى تلقى إعجاء كل من يجربها فهى أكلة لذيذة ومغذية وسريعة التحضير هذا بالإضافة إلى أنها تمنح الانسان الشعور بالشبع.

كما أن اومليت البيتزا من الأكلات التى يحبها الأطفال ويمكن إطعام الأطفال البيض من خلالها إذا كانوا لايحبونه.

نقدم لكم طريقة عمل اومليت البيتزا بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير اومليت البيتزا



4 بيض

نصف كوب دقيق اسمر

نصف كوب لبن

شرائح زيتون

شرائح مشروم

شرائح طماطم

جبنة موتزاريلا

زعتر

ملح

فلفل أسود

ملعقة زيت زيتون



طريقة عمل اومليت البيتزا



* اخفقي اللبن بالبيض ثم ضيفي الدقيق الاسمر وتبليه بالزعتروالملح والفلفل الأسود

* سخني طاسة مدهونة بالزيت ثم ضيفي الخليط وعلى الوجه ضيفي المشروم والجبنة الموتزاريلا وشرائح الطماطم والزيتون .

* ضعي الغطاء على الصينية واتركيها حتى تنضج ويصبح شكلها مثل البيتزا وتقدم ساخنة