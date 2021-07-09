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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جرائم كشفتها السوشيال ميديا.. فيديوهات موكا وعنتيل المنيا والتحرش بالأطفال

جرائم الانترنت
جرائم الانترنت

كشفت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عددًا من الجرائم التي اثارت غضب رواد السوشيال ميديا.. مقاطع فيديو محتواها خادش أو مسيء علاوة على عدد من جرائم التحرش وهتك العرض بالفتيات والأطفال. 

آخر تلك الجرائم التي كشفتها السوشيال ميديا مقاطع فيديو بثتها فتاة من فتيات التيك توك تدعى "موكا حجازي" والتي ما ان انتشرت حتى تحركت الأجهزة الامنية والقت القبض عليه لما تقدمه من محتوى سافر أيضا الكشف عن هوية موظف تحرش بطفلة داخل مكتب بمدينة أوسيم بعدما ظهر في فيديو يقبلها عنوة وتم القاء القبض عليه، كما تداول رواد "تويتر" مقاطع فيديو لطبيب أطلقوا عليه "عنتيل الصعيد" لتعدد علاقاته النسائية والتي ما انتشرت تم ضبط القائمين على نشرها والمتهم الرئيسي صاحب الفيديوهات.. وسبق تلك الوقائع ضبط المتهم باجبار طفل على القيام بفعل فاضح داخل قطار الصعيد وغرها من الجرائم التي انتشرت عبر شبكة الانترنت. 

 

موكا حجازي 

 

ألقت قوات الأمن القبض على موكا حجازي لإنشائها حساب إلكتروني، وبثها خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي «تيك توك - إنستجرام»، وموقع «يوتيوب»، وبمواجهتها أقرت بمساعدة أحد الأشخاص لها في تصوير المقاطع، وبثها بهدف تحقيق شهرة، وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال، تتحصل من خلالها على أرباح مالية، كما اعترفت بممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت تحريات المباحث، عن أن فتاة التيك توك موكا حجازي، مارست أفعالًا غير أخلاقية من خلال علاقتها بعدد من الشباب نظير حصولها على مبالغ مالية، وأن الفتاة كانت تقيم بمفردها وتتردد على شقق أصدقائها وغيرهم ممن تتعرف عليهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأنها استغلت علاقتها غير الشرعية بعدد من الرجال في إنشاء فيديوهات مخلة كانت تؤدي خلالها حركات جنسية صريحة، وتظهر بملابس شبه عارية وفاضحة في فيديوهات تقوم بنشرها على منصة تيك توك بهدف الربح من تحقيق مشاهدات مرتفعة. 

 

طفلة أوسيم 

 

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه شخص فى العقد الرابع من عمره، وهو يتحرش بطفلة، داخل مقر شركة للهواتف المحمولة بأوسيم وكشفت تحريات الاجهزة الأمنية بالجيزة وتحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل صادمة في واقعة تحرش موظف بطفلة داخل مكتبه بأوسيم حيث القت قوات الأمن القبض على المتهم ووالدة الطفلة بعدما تبين صدور ٤٠ حكما قضائيا ضدها لصالح المتهم. 

وأضافت التحريات أن والدة الطفلة عجزت عن دفع مبلغ مالي قيمة أجهزة كهربائية قامت بشرائها من المتهم بالتحرش بابنتها، فقدم الأخير الشيكات والإيصالات للجهات القضائية، وأصدرت ضدها 40 حكما قضائيا بموجب الشيكات.

وتم ضبط الأم بعد أن تبين صدور أحكام قضائية ضدها، وعرضها على الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحكام.

واعترفت والدة الطفلة التي تعرضت للتحرش، أثناء مثولها أمام جهات التحقيق، بالأحكام الصادرة ضدها، مشيرة إلى أنها تعمل لدى المتهم، المتحرش بطفلتها، مقابل 20 جنيهًا في اليوم؛ لكي تتمكن من الإنفاق على ابنتها بعد وفاة زوجها، وأنها قامت بشراء أجهزة كهربائية من المتهم، وعجزت عن سداد القيمة المالية؛ مما دفعه لتقديم الشيكات والإيصالات للمحاكم، وطلب منها العمل لديه بـ20 جنيهًا في اليوم مقابل عدم الإبلاغ عنها وتسديد قيمة المديوينات، وفوجئت بأنه يتحرش بابنتها مستغلًا غيابها اثناء جمعها الايراد والايصالات من عملاء مكتب المتهم.

 

عنتيل الصعيد

 

كشفت الأجهزة الأمنية في واقعة «عنتيل الصعيد» تفاصيل صادمة، وقالت إن المتهم يعمل طبيب علاج طبيبعي وأمراض سمنة، واستغل عمله في إقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات داخل عيادته في منطقة بني مزار بالمنيا تم استقطابهن من محيط عمله وقام بتصويرهن دون علمهن.

وكشفت التحريات أن عنتيل الصعيد يدعي «أ. و»، 43 سنة، طبيب يحظى بشهرة كبيرة في علاج أمراض السمنة بالمنيا، وأن معظم المترددين على عيادته من النساء وتمكن من استقطاب عدد منهن للدخول معه في علاقة جنسية وتصويرهن بهاتفه المحمول.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 4 شباب، تبين أنهم نشروا فيديوهات جنسية لـ«عنتيل الصعيد»، للانتقام منه بعدما ساوموه على دفع مليون جنيه، وعندما رفض فوجئ بانتشار فيديوها جنسية مما دفعه إلى الهروب خارج حدود المنطقة بفحص الفيديوهات، تبين أن الطبيب «العنتيل» متعدد العلاقات الجنسية، وصلت إلى 20 سيدة واعتاد ممارسة الرذيلة معهن وتصويرهن مقاطع فيديو وتم العثور في عيادته على 23 مقطع فيديو حال ممارسته الرذيلة معهن، وأن 4 شباب وراء فضحه بإنشاء حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» 

 

ممرض العمرانية 

 

مقطع فيديو نشرته سيدة داخل مستشفى خاص بمنطقة العمرانية فجر مفاجأة عن استغلال ممرض حالة مريضة واعتقاده فقدانها الوعي، فانتهك جسدها وهتك عرضها، إلا أن السيدة كانت في وعيها وكشفت أمره.

حالة من ضيق التنفس أصابت السيدة فنقلتها شقيقتها وابنتها إلى المستشفى وخضعت للكشف الطبي وأخبرهم الطبيب بحاجتها للدخول إلى الرعاية المركزة، فاستقبلهن الممرض وطلب من شقيقتها وابنتها تركها وهو سيتولى الأمر. 

استغل الممرض الحالة الصحية للمريضة واعتقد أنها فقدت الوعي، وبدأ في ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فصرخت المريضة ونهرته، وعندما فوجيء أنها واعية، ادعى القيام بعمل إنعاش للقلب لها، ولا يقصد التحرش بها.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه كان يعتقد أن المجني عليها غير مدركة بما فعله وتحسس جسدها: "كنت معتقد إنها مش مدركة، بس بعد ما حالتها استقرت على جهاز التنفس، قالت لأسرتها اللي حصل، وأصرت على تحرير محضر بالواقعة"، وحاول المتهم تبرير وضع يده على صدر المريضة قائلا: "كنت بعمل لها إنعاش للقلب بالإجراء الطبي المعتاد عن طريق الصدر بس هي اتهمتني بالتحرش".

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