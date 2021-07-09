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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل العشر من ذي الحجة.. وزير الأوقاف يكشف عن أفضل الأعمال فيها

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

فضل العشر من ذي الحجة ، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن النبي قال عن هذه الأيام المباركة "ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر، قالوا ، ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، فقال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ".

فضل العشر من ذي الحجة 


وأضاف وزير الأوقاف في خطبة الجمعة من مسجد نور الإيمان بمحافظة الشرقية، متحدثا عن فضل العشر من ذي الحجة، أنه يستحب في العشر الأول من ذي الحجة، الإكثار من الأعمال الصالحة ومنها الإطعام والصيام في التسع الأول.

كما يستحب في العشر الأول من ذي الحجة الإكثار من الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، فيقول النبي "ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير.

وذكر أن النبي يقول عن صوم عرفة "أحتسب على الله أن صيامه يكفر سنة ماضية وسنة قادمة" منوها أن اليوم العشر من هذه الأيام هو يوم النحر، فيقول النبي عنه "ما عمل آدمي يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم" وما عليه أهل العلم أن الصك تجزئ عن الأضحية كأن المسلم ذبح بنفسه والعبرة بما تتحقق به الشعيرة ومصلحة الفقراء وإغنائهم.

أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أوصى بستة أعمال مُستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة. وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الست سُنن التي أوصى بها رسول الله –صلى الله عليه وسلم – في العشر الأوائل من ذي الحجة، هي : «كثرة الذكر، كثرة فعل الخيرات، الصوم، عدم قص الشعر والأظافر، إذا كان الشخص ينوي الأضحية، صوم يوم عرفة، والإكثار من قول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له"».  

وأضافت أن العُشر الأول من ذي الحجة يُعد من مواسم الطّاعة العظيمة، التي فضّلها الله سبحانه وتعالى على سائر أيام العام، منوهًا بأن ثواب الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة مضاعف عنها في باقي أيام العام. وتابع مفتى الديار المصرية السابق، إن الأيام العشر من ذى الحجة أفضل أيام الله، لافتا إلى أنه يستجاب فيها الدعاء.

وأوضحت أنه لا يجوز صيام أيام عيد الأضحى ولو لكفارة أو قضاء، مشيرا إلى أن التكبير يسن من يوم عرفة وحتى آخر أيام التشريق، لافتا إلى أن صيام يوم عرفة كفارة لعام قبله وعام بعده وهو أفضل أيام العام، أما الحاج عليه أن يفطر في العاشر من ذى الحجة. 
 

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