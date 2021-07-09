التموين تضع خطة لتوفير اللحوم والسلع الأساسية لعيد الأضحى

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أعدت خطة لعيد الأضحى المبارك، يتم تنفيذها من خلال أكثر من محور، موضحا أن الشق الأول من خطة الوزارة تستهدف زيادة المعروض من اللحوم البلدي، واللحوم السوداني.

وأَضاف أحمد كمال، خلال لقائه لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشق الثاني من خطة الوزارة تتضمن انتظام العمل بالمنافذ التابعة للوزارة، موضحا أن منافذ الخبز التابعة للوزارة مستمرة بالعمل من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء خلال أيام العيد ولا يوجد أية تغييرات في المواعيد.

وأشار معاون وزير التموين إلى أن المجمعات الاستهلاكية مستمرة في العمل، خلال أول ثلاثة أيام من عيد الأضحى المبارك، في جميع محافظات الجمهورية، متابعا أن هناك تشكيل لغرف عمليات داخل الوزارة، والشركة القابضة المركزية، وتفتيشات مستمرة على جميع المنافذ.

ولفت إلى أن هناك خطة لزيادة طرح بعض السلع التموينية الأساسية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مثل السكر والزيت.

وأكد أن هناك وفرة في السلع التموينية تكفي لـ 3 شهور، وبعضها يكفي لـ 6 شهور، وأن عمليات الذبح تتم بالتنظيم مع الوزارات المعنية والطب البيطري، لضمان صحة المواطن، مشيرا إلى أن سعر الكيلو من اللحوم السودانية 85 جنيها.

بأسعار مخفضة.. محافظ بني سويف يفتتح معرض "أضحى مبارك"

افتتح الدكتورمحمد هاني غنيممحافظ بني سويف"اليوم"معرض بيع اللحوم والسلع الغذائية بحديقة النصر بمدينة بني سويف،ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك،وذلك بحضور عضو مجلس النواب طه الناظر،والمهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، المستشار حسن جعفر رئيسالغرفة التجارية ببني سويف،الدكتور عصام يحيي مديرالطب البيطري،الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والدكتور علاء سعيد مدير إدارة التعاون بديوان عام المحافظة



وعقب الافتتاح تفقد المحافظ المعرض،الذي أقامته المحافظة ،بعنوان"أضحى مبارك"،تحت رعاية المحافظ،ويستمر حتى يوم 20 يوليو الجاري،لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم البلدية بسعر90جنيها للكيلو،السودانية بسعر 85 جنيها،و110 جنيهات للكيلو من الخراف،و65 جنيها للكيلو"قائم"خراف حية،بالإضافة إلى السلع الغذائية والأساسية من السكر والزيوت والمنظفات والمخللات والحلويات ،وغيرها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ،وذلك للتيسير على المواطنين في توفير احتياجاتهم من تلك السلع خلال العيد،حيث يشرف على تنظيم المعرض الغرفة التجارية و التموين وبالتعاون مع الطب البيطري والصحة والوحدة المحلية،ويشارك فيه مجموعة من شركات وعارضين من القطاع الخاص بجانب الشركة المصرية لتجارة الجملة

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بتشكيل لجنة ميدانية"على مدار الساعة"تضم مباحث التموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة،لمتابعة التزام التجار بالأسعار المعلنة والمتفق عليها مع وكيل وزارة التموين والغرفة التجارية والشركات المشاركة في المعرض واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين

حيث شدد المحافظ على المتابعة المستمرة للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج من المعرض،لتجنب الزحام خاصة مع زيادة الإقبال المتوقع على المعرض بالحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا،ومراعاة توافر اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعوية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة

و أشار المحافظ أنه يتم حاليا إقامة شوادر مماثلة لبيع اللحوم بمراكز ومدن الوحدات المحلية الأخرى،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لطرح اللحوم والسلع الغذائية ،للتيسير على المواطنين ،ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تقل عن أسعار السوق خاصة اللحوم التي يزداد عليها الطلب في هذه المناسبة الكريمة،وذلك عن طريق التوسع فى إقامة شوادر ومنافذ لبيع اللحوم البلدية والمجمدة وطرحها بأسعار مناسبة وزيادة المعروض منها لمواجهة الاستهلاك المتزايد والمتربط بالعيد