محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، متابعته الدورية، والمستمرة لجهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية والتي ستبدأ غداً السبت، وكذلك تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ الحملات التموينية لمتابعة الحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، ومتابعة مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.
شدد محافظ المنيا ، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين ، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية ، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز .
من جانبها ، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، مدى جاهزية واستعداد لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث تم المرور على 6 لجان، تستقبل 1718 طالب وطالبة ، وتم التأكد من وصول جميع رؤساء اللجان والمراقبين الاوائل الي اللجان، وتوافر وسائل الإجراءات الاحترازية من كمامات ومطهرات وأجهزة كشف الحرارة والكاشفة لأجهزة المحمول، والبوابات الالكترونية، كما تم التأكد من النظافة العامة، وعمل السرادقات أمام اللجان، وتم المرور على استراحة اللجنة العامة بالمركز، بالإضافة الى متابعة اعمال انشاء مدرسة أبو غطاس الابتدائية ضمن مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة".
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 36 مخالفة تموينية، تنوعت ما بين، (عدم وجود شهادات صحية، وضبطت 45 كجم جبنة، 25 كجم نخالة ردة، غير صالحة للاستخدام الادامى، و4 كجم حلوى منتهية الصلاحية)، بالإضافة إلى رفع اشغال مخبز تعيق حركة المواطنين، بالإضافة الى تحرير 16 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، وتم التصالح الفوري، كما تابعت الوحدة المحلية بالمنيا، اعمال رفع تجمعات وتفريغ صناديق القمامة، ونقلها الى الظهير الصحراوي، باستخدام معدات الوحدة المحلية بقري بني محمد سلطان، واجراء اعمال صيانة الانارة العامة، واصلاح الكشافات بطرق نزلة حسين من خلال تركيب 8 لمبات ليد جديدة، واصلاح 7 كشافات بطريق سواده، ومنشية سواده.
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، اعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية بالجريدر واعمال النظافة العامة بدائرة الوحدة المحلية ببني صامت، بالإضافة الى ايقاف حالة إعادة مخالفة بناء بدون ترخيص بقرية شلقام، وتم إزالة المخالفة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما نفذت الوحدة المحلية بمركز مدينة سمالوط، أعمال صيانة الانارة بطريق عزبة مسلم، التابعة للوحدة المحلية، بقلوصنا حيث تم إضاءة الطريق بالكامل حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة مكبرة للنظافة، ورفع المخلفات وصيانة اعمدة وكشافات الانارة، وكسح العمارات السكنية، بقري مجلس قروي بني حرام، بالإضافة الى متابعة العمل بمجمع خدمات قرية دلجا.