محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، متابعته الدورية، والمستمرة لجهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية والتي ستبدأ غداً السبت، وكذلك تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ الحملات التموينية لمتابعة الحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، ومتابعة مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.

شدد محافظ المنيا ، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين ، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية ، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز .

من جانبها ، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، مدى جاهزية واستعداد لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث تم المرور على 6 لجان، تستقبل 1718 طالب وطالبة ، وتم التأكد من وصول جميع رؤساء اللجان والمراقبين الاوائل الي اللجان، وتوافر وسائل الإجراءات الاحترازية من كمامات ومطهرات وأجهزة كشف الحرارة والكاشفة لأجهزة المحمول، والبوابات الالكترونية، كما تم التأكد من النظافة العامة، وعمل السرادقات أمام اللجان، وتم المرور على استراحة اللجنة العامة بالمركز، بالإضافة الى متابعة اعمال انشاء مدرسة أبو غطاس الابتدائية ضمن مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 36 مخالفة تموينية، تنوعت ما بين، (عدم وجود شهادات صحية، وضبطت 45 كجم جبنة، 25 كجم نخالة ردة، غير صالحة للاستخدام الادامى، و4 كجم حلوى منتهية الصلاحية)، بالإضافة إلى رفع اشغال مخبز تعيق حركة المواطنين، بالإضافة الى تحرير 16 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، وتم التصالح الفوري، كما تابعت الوحدة المحلية بالمنيا، اعمال رفع تجمعات وتفريغ صناديق القمامة، ونقلها الى الظهير الصحراوي، باستخدام معدات الوحدة المحلية بقري بني محمد سلطان، واجراء اعمال صيانة الانارة العامة، واصلاح الكشافات بطرق نزلة حسين من خلال تركيب 8 لمبات ليد جديدة، واصلاح 7 كشافات بطريق سواده، ومنشية سواده.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، اعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية بالجريدر واعمال النظافة العامة بدائرة الوحدة المحلية ببني صامت، بالإضافة الى ايقاف حالة إعادة مخالفة بناء بدون ترخيص بقرية شلقام، وتم إزالة المخالفة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما نفذت الوحدة المحلية بمركز مدينة سمالوط، أعمال صيانة الانارة بطريق عزبة مسلم، التابعة للوحدة المحلية، بقلوصنا حيث تم إضاءة الطريق بالكامل حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة مكبرة للنظافة، ورفع المخلفات وصيانة اعمدة وكشافات الانارة، وكسح العمارات السكنية، بقري مجلس قروي بني حرام، بالإضافة الى متابعة العمل بمجمع خدمات قرية دلجا.