محافظ المنيا: متدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين يشاركون في جميع الفعاليات

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار البرنامج التدريبي الخاص بمتدربى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة ( الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي )، وذلك من خلال مشاركتهم في كافة الجولات الميدانية والاجتماعات الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها على ارض المحافظة، بالإضافة للتعرف على طبيعة عمل الإدارات ومديريات الخدمات وكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وذلك كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

وأضاف محافظ المنيا، أن الخطة التي تنفذها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية للعمل على رفع كفاءة العنصر البشرى كأحد مقومات النجاح، وتمكين الكوادر الشبابية الفعالة في مصر للمشاركة في صنع القرار، مشيراً إلى أن التدريب يأتي في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني.

أوضح المحافظ، أن متدربي البرنامج الرئاسي تمكنوا من التعرف على العديد من طبيعة عمل الإدارات داخل الديوان العام ومنها إدارات ( السياحة – التفتيش المالي والإداري – التخطيط والمتابعة – الإعلام والتواصل – التخطيط العمراني – الأزمات والكوارث – تطوير العشوائيات - التحول الرقمي – المتابعة والمكتب الفني)، بالإضافة لزيارة العديد من الأماكن والتي تميز محافظة المنيا منها الاماكن الاثرية المتنوعة كما شاركوا في المتابعات الميدانيه والجولات التي نقوم بها في عدد من المواقع والمشروعات وكذلك المصانع داخل المنطقة الصناعية بالمحافظة.

كما تم التعرف على طبيعة عمل مديريات الخدمات منها ( التموين – الصحة – التضامن الاجتماعي- الثقافة – التربية والتعليم)، بالإضافة للجولات الميدانية اليومية بمختلف القطاعات الخدمية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشاد المحافظ، بالمشاركة الفعالة من قبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي ) متمنيا ان تكون الفترة التدريبية داخل محافظة المنيا، قد ساهمت في تعظيم الاستفادة ورفع كادر العنصر البشرى كونه أحد مقومات النجاح في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر.