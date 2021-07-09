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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حماة الوطن بسوهاج يحتفي باستحقاقات المرأة الدستورية| صور

حزب حماة الوطن أثناء
حزب حماة الوطن أثناء احتفائه بالاستحقاقات الدستورية للمرأة

احتفت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، بالاستحقاقات الدستورية التى حصلت عليها المرأة المصرية لاسيما في أعقاب ثورة 30 يونيه، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

 

وقال الحزب، في بيان، إن الرئيس السيسي تبنى ملف تعزيز حقوق المرأة وتمكينها فى جميع المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية من خلال حزمة برامج الحماية الإجتماعية، مع تنفيذ حزمة من القوانين والتشريعات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع أمانة المرأة بحزب حماة الوطن مع أمانة الإستثمار والمشروعات بأمانة الحزب بمحافظة سوهاج، بحضور الدكتور أحمد الديب أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج، والنائبة الدكتورة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، والنائبة مهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، وعدد من عضوات الحزب .

 

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وقالت الدكتورة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن، إن سنوات عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت تفعيلًا بارزاً لدور المرأة المصرية فى تنمية وتطوير المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق مكتسبات الإصلاح الإقتصادي والحفاظ عليها وفقا لرؤية مصر 2030 والتى تبناها الرئيس بعد أن أطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية لتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة .

 

ولفتت إلى أنه خلال إجتماع أمانة حزب حماة الوطن بسوهاج، تم استعراض أهم التدريبات والمشروعات والمبادرات التي سيتبناها الحزب المرحلة القادمة.

 

 

 

 

 

 

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