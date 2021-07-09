حماة الوطن ناعيا جيهان السادات: قدمت إسهامات ومواقف عظيمة طوال حياتها

نعى حزب حماة الوطن، ببالغ الحزن والأسى، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، التى وافتها المنية اليوم، داعيًا الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

وأكد الحزب أن جيهان السادات كانت نموذجا وطنيا مخلصا للمرأة المصرية، حيث قدمت إسهامات ومواقف عظيمة على مدى حياتها.

وتوفيت جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 88 عاما، بعد صراع قصير مع المرض دام قرابة الأسبوعين.

وفي سياق متصل، نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن «السيدة جيهان السادات قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة».

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

