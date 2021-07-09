حلقة نقاشية بـ نوعية عين شمس عن محو الأمية وتعليم الكبار

نظمت وحدة محو الأمية بكلية التربية النوعية بـ جامعة عين شمس، ورشة عمل وحلقة نقاشية حول محو الأمية وتعليم الكبار.

حاضر في الحلقة النقاشية، الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، د. عبدالرحمن شوقي مدير وحدة محو الأمية بكلية التربية النوعية وا.سمر ماهر منسق الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالكلية.

وياتي ذلك تحت رعاية أ.د.اسامة السيد مصطفي عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ، أ.د. عمرو خليل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبإشراف د. عبدالرحمن شوقي مدير وحدة محو الأمية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس.

بدأت الجلسة عبر برنامج Zoom في تمام الساعة الخامسة مساءً واستمرت لساعتين.

استهلت فعاليات الورشة بمحاضرة الدكتور إسلام السعيد، شرح فيها لماذا اشتركت الجامعة في مشروع محو الأمية وأهمية تلك الخطوة في حياه الطلاب كما تطرق لكيفية جذب الطالب للشخص الأمي وخلق الرغبة لديه في التعلم والأسلوب المناسب في هذا التواصل والعديد من الموضوعات التى تهم الطلاب في هذا الصدد.

ووعد الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم بالكبار جامعة عين شمس بعمل دورة للطلاب لمدة ثلاثة أيام عبر مركز تعليم الكبار، مجانية تماما لتعليم الطلاب كل ما هو متعلق بتعليم الكبار وكمكافأة تشجيعية للطلاب الذين محوا أمية دارسين خلال الدورات السابقة سيتم عمل دورة لهم يمنحون في نهايتها شهادة معتمدة من الجامعة بحضورهم التدريب.

شهدت الجلسة الثانية فتح باب النقاش وطرح الأسئلة من الطلاب والإجابة عنها من قبل د.عبدالرحمن شوقي.

ثم بدأت ورشة عمل أدارتها أ.سمر ماهر شرحت فيها للطلاب كيفية تعليم الشخص الأمي درسًا في اللغة العربية والحساب وشكل الامتحان الذي سيمتحنه الدارس وتم فتح باب الحوار والنقاش مع الطلاب مرة أخرى لطرح استفساراتهم والإجابة عنها.