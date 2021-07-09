إيداع فتاة التيك توك موكا حجازى إحدى دور الرعاية

أمرت جهات التحقيق، بإيداع فتاة التيك توك موكا حجازي بإحدى دور الرعاية بعد اتهامها بعمل فيديوهات خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعترفت فتاة التيك توك موكا حجازي أمام جهات التحقيق عقب القبض، أنها تبث الفيديوهات المنافية للآداب رغبه منها فى الثراء السريع.



وقالت موكا حجازي انها أنشأت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تيك توك وانستجرام وبدأت البث لمقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء بغرض الشهرة وتحقيق أرباح .

وأضافت ان أحد الاشخاص قام بمساعدتها في تصوير تلك المقاطع وبثها على مواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق نسب مشاهدة، كما اعترفت بممارستها الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على فتاة «تيك توك» لقيامها بإنشاء حساب إلكترونى، وبثها- خلاله- مقاطع فيديو خادشة للحياء عبرتطبيقات « تيك توك وإنستجرام ويوتيوب ».