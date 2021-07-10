أخبار التكنولوجيا.. آبل تطور هاتف آيفون بشاشة كبيرة وسعر أرخص.. تحديث جديد لـ واتساب يقدم ميزة خرافية لمستخدمي أندرويد

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

بينما تستعد شركة سامسونج، للإعلان عن الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي خلال مؤتمرها السنوي Unpacked، في 11 أغسطس المقبل، تركز أيضا على خفض أسعارها لجذب شريحة أكبر من المستهلكين لقطاع الهواتف المطوية.

تحديث أمني طارئ .. مايكروسوفت تصلح أحدث ثغرات ويندوز

أصدرت شركة مايكروسوفت Microsoft، تحديثا أمنيا طارئا، لإصلاح ثغرة أمنية حرجة في جميع الإصدارات المدعومة من نظام ويندوز، والتي تسمح للمهاجمين بالسيطرة على الأنظمة المصابة وتشغيل التعليمات البرمجية التي يختارونها.

بأقل من 900 دولارا.. آبل تطور هاتف آيفون بشاشة كبيرة

أشارت أحدث التقارير، إلى أن شركة آبل Apple، مستمرة في العمل على خطتها لإطلاق أربعة طرازات ضمن تشكيلة هواتف آيفون الرئيسية للعام القادم 2022، والتي ستنطلق تحت اسم iPhone 14.

أفضل برنامج ترجمة للايفون عن طريق الكاميرا.. أبرزها Google Translate

هل تبحث عن برنامج ترجمة للايفون عن طريق الكاميرا، توجد مجموعة كبيرة من تطبيقات آيفون على متجر آبل الشهير آب ستور، والتي توفر عدة مزايا للترجمة من بينها الترجمة الفورية عن طريق عدسة الكاميرا، وللحصول على أفضل برنامج ترجمة للايفون عن طريق الكاميرا، نستعرض لكم فيما يلي أبرز التطبيقات.

بعد 9 أعوام من العمل.. جوجل تنهي دعمها لأكثر إصدارات أندرويد انتشارا

أعلنت شركة جوجل Google، عن إيقاف دعمها للأجهزة التي تعمل بإصدار نظام التشغيل أندرويد المسمى جيلي بين Jelly Bean، والذي تم إطلاقه لأول مرة في يوليو من عام 2012.

يتجاوز سعرها المليون جنيه.. كافيار الروسية تطلق إصدارات فاخرة من هواتف هواوي لأول مرة

تشتهر ماركة المجوهرات كافيار Caviar بإثراء الهواتف الذكية المتطورة من آيفون لآبل، وجلاكسي من سامسونج بأكثر المواد متانة وندرة، مثل الذهب والأحجار الكريمة، ولكن هذه المرة تتجه العلامة التجارية الفاخرة لتزيين هواتف عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.

تحديث جديد لـ واتساب يقدم ميزة خرافية مستخدمي أندرويد

أفاد تقرير نشره موقع WABetaInfo، بأن التحديث القادم من واتساب WhatsApp، سيعطي مستخدمي التطبيق مزيدا من التحكم في مقدار الضغط الذي يطبقه على الصور ومقاطع الفيديو المرسلة.