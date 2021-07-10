الفنان أحمد حاتم يودع ليه لأ ويستعد لـ شقة 6

يودع جمهور الفنان أحمد حاتم الليلة مسلسله الجديد ليه لا ، والذى تم الانتهاء من عرض أخر حلقاته منذ قليل .

مسلسل ليه لا 2 يشارك في بطولته بجانب الفنانة منة شلبي و الفنان أحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

و يلعب الفنان أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع الفنانة منة شلبي" التى ضمن أحداث مسلسل ليه لا شخصية طبيبة .

شقة 6 :

وخلال الايام القادمة يستقبل جمهور الفنان أحمد حاتم مسلسلاً جديداً يشارك فى بطولته ، وهو شقة 6 ، والذى احداثه فى إطار من الرعب .

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل شقة 6 بوسترالعمل الذى يلعب بطولته الفنان أحمد حاتم تمهيداً لعرضه على منصة شاهد خلال الفترة القادمة .

مسلسل " شقة 6 " الذى يشارك فى بطولته الفنان أحمد حاتم ينتمى إلى نوعية الرعب التشويق لكن بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبي دور جديد عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.

قصة مسلسل شقه 6

تدور أحداث مسلسل شقة 6 الذى يشارك فى بطولته الفنان أحمد حاتم ، حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة مسلسل شقة 6 روبي مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.

كما تتواصل روبيمن خلال أحداث مسلسل شقة 6 مع عوالم خارقة للطبيعة تجعلها تصل إلى مجموعة من الحقائق ستغير حياتها ومسار الشخصيات حولها وفى النهاية تصل إلى الحقيقة بشكل متسلسل.

مسلسل شقة 6 بطولة الفنانة روبي وسيد رجب وشريف سلامة و صلاح عبد الله و محمود البزاوى و هاني عادل و أحمد بدير و رحاب الجمل و ملك قورة .

مسلسل " شقة 6 .. العين الثالثة" السيناريو والحوار لـ (رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب) من إنتاج شركة بي – برودكشن منتج فنى مصطفى يوري – إخراج محمود كامل وسوف يتم عرضه خلال شهر رمضان 2021