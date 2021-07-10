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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

مصر تودع جيهان السادات في جنازة عسكرية.. مجلس الأمن يمدد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

مصر تستعد لإنشاء أكبر مشروع من نوعه في البلاد وإفريقيا
السعودية توافق على تسجيل لقاح موديرنا المضاد لكورونا
وزير الخارجية الأمريكي يشيد بدور الكويت المحوري والهام إقليميا ودوليا 
اليمن.. الجيش يكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة في مأرب
هايتي .. مجلس الشيوخ يختار جوزيف لامبرت رئيسا مؤقتا
دوي انفجار يهز العاصمة الإيرانية طهران
طالبان تسيطر على معبر حدودي مهم بين أفغانستان وإيران


سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم السبت الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت "الأنباء" إن مصر ودعت أمس الجمعة جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته وقادة الجيش ورئيس الحكومة ومندوبون عن سفارات عربية وأجنبية في القاهرة.

وأشارت إلى أن مراسم الجنازة أقيمت عصر أمس الجمعة عند النصب التذكاري للجندي المجهول في حي مدينة نصر بشرق العاصمة المصرية حيث استشهد السادات (1918-1981) قبل نحو 40 عاما ودُفن هناك.

وقالت "الوطن" إن مصر وقعت اتفاقيتين مع مجموعة "بكتل" الأمريكية، لتنفيذ الأعمال الهندسية لمشروع بتروكيمياويات في منطقة العين السخنة الاقتصادية بمحافظة البحر الأحمر في شرق البلاد، مشيرةً إلى أنه يعد المشروع  الأكبر من نوعه في مصر وإفريقيا، ويُقام بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.5 مليار دولار؛ ويضم مجمعاً لإنتاج المنتجات البتروكيمياوية والبترولية ذات القيمة المضافة، مثل البولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، والبوليستر، ووقود السفن، وغيرها من المنتجات للسوق المحلية وللتصدير.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن الهيئة العامة للغذاء والدواء  في السعودية أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح فيروس كورونا  موديرنا  ‎وذلك بعد أن تقدمت شركة "موديرنا" بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

وقالت "الجريدة" إن  وزير الخارجية الكويتي. أحمد ناصر المحمد تلقى اتصالا هاتفيا أمس الجمعة من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية انتوني بلينكن حيث أشاد خلاله الوزير بلينكن بدور دولة الكويت المحوري والهام إقليميا ودوليا في حفظ واستتباب ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

فرار القوات الأجنبية يهوي بأفغانستان|طالبان تستعيد عافيتها وتستولي على 58% من البلاد

بيان عاجل من تليفزيون إيران بشأن انفجار طهران

وأشارت "القبس" إلى أن الجيش اليمني قال إن قواته أوقعت، خسائر فادحة في صفوف مليشيا الحوثي في المعارك المستمرة بين الجانبين منذ أكثر من 5 أشهر، في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

وقالت "الوطن" إن مجلس الأمن الدولي، صوت لصالح تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عن طريق تركيا، لمدة عام، في مسعى إلى تخفيف الوضع الإنساني بالبلد الذي يشهد حربا منذ أكثر من عشر سنوات.

على الصعيد الدولي، أشارت "الأنباء" إلى مجلس الشيوخ في هايتي أعلن أنه صوت بالإجماع على اختيار رئيسه جوزيف لامبرت رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وذلك بعد أسبوع من مقتل الرئيس جوفينيل مويس.

وذكرت "الجريدة" أن  حكومة هايتي طلبت من الجيش الأمريكي والأمم المتحدة، الجمعة، إرسال قوات عسكرية للمساعدة في حماية البلاد وإعادة الاستقرار في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

وقالت "الراي" إن التليفزيون الرسمي في إيران أعلن أن انفجارًا سمع دويه صباح اليوم شمالي العاصمة طهران جاء نتيجة انفجار جسم مجهول.

وأوضحت "القبس" أن حركة طالبان أعلنت إنها استولت على إسلام قلعة أهم معبر حدودي أفغاني مع إيران يقع في ولاية هرات في غرب البلاد، بينما يواصل مقاتلو الحركة هجومهم في جميع أنحاء البلاد.

 

الكويت مصر هايتي السعودية سوريا مجلس الأمن

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